Medio Rural otorga ayudas a los ganaderos para dar de beber a las reses

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia M. Cobas S. acosta

O Barco, Redacción / La Voz 03/11/2017 05:00 h

La Consellería de Medio Rural publicó ayer la convocatoria de ayudas para garantizar el suministro de agua a las explotaciones agrícolas y ganaderas, que están teniendo graves problemas para dar de beber a las reses y mantener los cultivos, debido a la prolongada sequía que sufre la comunidad.

La línea de subvención cuenta con un presupuesto de 375.500 euros para este año y 549.500 para el 2018, de los que los titulares de las explotaciones -quedan excluidas las de autoconsumo y las que no tengan actividad comercial- podrán recibir hasta 5.000 euros para construir balsas de almacenamiento, bebederos o conducciones para el abastecimiento, siempre que no supongan una nueva captación de agua. Además entran en la convocatoria la compra de cisternas o bebederos móviles, así como todos los servicios de abastecimiento.

Los interesados en concurrir a la convocatoria tienen un plazo de un mes, a contar a partir de hoy. Desde el oriente ourensano llevan meses pidiendo ayudas en este sentido. El sindicato Unións Agrarias impulsó en Viana dos tractoradas -la última el pasado mes de septiembre- para hacer ver a la Xunta que la sequía los estaba ahogando. No solo porque no tienen agua para dar de beber al ganado, sino porque la falta de lluvias provocó una caída importante en la cantidad de pasto recogido. «Hai gandeiros que están levando os animais a beber ao encoro porque non teñen auga», ejemplifica el alcalde de Viana, Secundino Fernández. Y los rollos de hierba seca y silo guardados están agotándose. «Se queren comprar forraxe sae moi caro, porque subiron os prezos dunha forma abusiva», denuncia. El sector reclama también ayudas para la compra de forraje.

Mientras no se resuelven sus problemas, los ganaderos siguen mirando al cielo. Ayer, fue una buena jornada. En muchos puntos de la comunidad, sobre todo, en la fachada atlántica, se recogieron entre 25 y 27 litros por metro cuadrado de media, mientras que en la mitad este las cantidades fueron menores, entre 10 y 15 litros. Una lluvia que ha sido bien recibida por todos, aunque sigue siendo insuficiente. Para que se desactive la alerta de sequía debería llover lo normal en los próximos tres meses. Es decir, que tendrían que caer algo más de 500 litros por metro cuadrado de media. Al problema de la sequía se suma ahora la posibilidad de que la lluvia arrastre las cenizas de los incendios al mar y a los ríos. Por eso es importante que no llueva torrencialmente. De momento, los chubascos más fuertes ya han caído ayer. Las lluvias de los próximos días serán más intermitentes e irregulares.

Feijoo sospecha que el vecino que asaba chorizos está en prisión porque « hai algo máis »

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, respaldó la decisión del juez de mantener en prisión a uno de los detenidos por los incendios de mediados de octubre, que en el momento de la detención afirmó que estaba asando unos chorizos en el municipio de Os Blancos cuando se le descontroló el fuego. Feijoo deslizó que su «impresión» es que la información inicial aportada por el arrestado es «incompleta», y entiende que el juez cuenta con motivos para defender ese auto de prisión «porque hai algo máis». Además, llamó la atención sobre «esa xente» que está a favor o no de las medidas preventivas «en función das particularidades» en las que se incurre en el delito. El jefe del Ejecutivo señaló que, en otro caso, el de un investigado de 74 años que se encuentra en libertad, se dan «problemas graves de convivencia familiar», y aseguró que la Xunta no opina al respecto de estas decisiones en función de si son «amigos ou non. Nós non temos amigos, temos incendiarios e todos cometen delitos que non poden quedar nunha reprimenda».

Arreglos en carreteras

Por otra parte, el Consello da Xunta dio luz verde a una partida de 700.000 euros para la reparación de daños por los incendios en diez carreteras de titularidad autonómica, todas en la provincia de Pontevedra.