Carmela Silva y Darío Campos abren una crisis institucional con la Xunta

La Voz de Galicia

vigo / la voz 03/11/2017 05:00 h

La anual comparecencia de los presidentes de las diputaciones en el Parlamento para explicar el estado de sus cuentas y avanzar las del siguiente ejercicio se ha convertido en frente de disputa entre la Xunta y dos de las instituciones provinciales gallegas. A la negativa de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, se unió ayer la del de Lugo, Darío Campos, mientras que el presidente de la de A Coruña, el también socialista Valentín González Formoso, sí acudirá, al igual que el popular ourensano, Manuel Baltar.

Los dos presidentes que hoy no pisarán O Hórreo ofrecieron diversos argumentos para explicar sus decisiones, con las que han abierto una crisis institucional con la Xunta desde la trinchera del Parlamento, como durante el bipartito hicieron en el 2006 presidentes del PP en los organismos provinciales.

La respuesta del Gobierno autonómico ha sido inmediata, calificando ambas negativas de ejercicio de «opacidade», afeando lo que el presidente, Alberto Núñez Feijoo, consideró como un hurto a la ciudadanía del derecho a ser informada sobre la utilización del dinero público.

Silva mantiene como eje básico de su rechazo a comparecer ante el legislativo el principio de autonomía de la Administración local frente a otros ámbitos como el Parlamento autonómico. «Os tempos nos que se pretendía controlar as Administracións locais chegaron ao seu fin», escribió en un comunicado justificativo Silva. Pero a continuación relató en una carta dirigida al presidente del Parlamento para excusar su ausencia el haberse sentido, tanto el año pasado como el anterior, «sometida a ataques políticos por parte do Partido Popular que nada tiñan que ver co contido dos orzamentos».

Lugo, discriminado

La explicación de la presidenta pontevedresa apuntaba finalmente un tercer condicionante, al asegurar que las diputaciones que no están gobernadas por el PP son objeto de un «tratamento discriminatorio». Darío Campos tomó ayer esa vía para plantar al Parlamento, aunque sus críticas fueran dirigidas en realidad hacia el Gobierno gallego. El listado de agravios sobre el que sustenta su decisión el presidente de la Diputación lucense se edifica sobre su creencia en la existencia de «una nula colaboración económica» de la Administración autonómica con la provincia. «Nos discriminan», dijo, para achacar a la Xunta falta de transparencia y objetividad en el reparto de fondos en el ámbito local y provincial.

«La colaboración institucional no es recíproca», lamentó, y añadió que no ha habido, por ejemplo, ayudas para la apertura de residencias de mayores y para equiparar los sueldos en los parques comarcales de bomberos, como dijo que sí se ha hecho con Ourense, donde añadió que se facilitó un millón de euros para infraestructuras deportivas que en cambio no ha recibido Lugo.

Para Feijoo, ambas explicaciones y la ausencia de los presidentes de Lugo y Pontevedra no son válidas y solo se puede interpretar como un «ninguneo ao Parlamento, que é de todos os galegos, aos que lles ocultan as contas», informa Juan Capeáns.

La Cámara autonómica, a través del grupo popular, hizo de hecho constar su malestar por dichos planes.

Lamento de Feijoo

Feijoo admitió que el mismo «erro» ya lo cometieron anteriores líderes provinciales del PP, y lamentó que se rompa más de una década de «normalidade». Por eso confesó que le «entristece» especialmente que esta sea una de las primeras decisiones de dos cargos socialistas pocos días después de que Gonzalo Caballero haya tomado las riendas del partido en Galicia. «Eu espero que o PSdeG teña personalidade propia, pero sorprende que esta sexa a súa primeira decisión», insistió en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, en la que conminó al BNG a expresar su opinión sobre lo que considera una «falta de respecto».

A pesar de este desencuentro, le deseó «sorte» al nuevo secretario xeral socialista, con el que espera al menos «poder falar» tras varios años en los que los acuerdos se resistieron, a su entender, por la falta de liderazgo y provisionalidad en la que vivió el ahora tercer partido de Galicia.

Sobre su mesa Feijoo tiene, eso sí, una propuesta de Carmela Silva para debatir ambos sobre los presupuestos de la Xunta y de las diputaciones, ya sea de manera pública o privada. Ese reto, para el que espera respuesta, fue transmitido por Silva tras serle comunicado el enfado del PP.

El grupo socialista preferiría que compareciesen, pero respeta sus ausencias

El grupo parlamentario socialista optó ayer por cierta equidistancia respecto a la decisión de los dos presidentes de diputación de su partido que no acudirán al Parlamento a explicar los presupuestos de las instituciones que dirigen. La portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica, Patricia Vilán, señaló a La Voz que en su grupo apuestan «pola transparencia das institucións, e polo tanto polas comparecencias» de los dos presidentes, indicó. Pero a renglón seguido consideró que la decisión de acudir o no a la comisión de Economía es exclusivamente personal de ambos responsables. «Respectamos a decisión dos presidentes das deputacións, porque a súa presenza é voluntaria, e porque a Xunta está a castigar ano tras ano as provincias non gobernadas polo PP», dijo Vilán, abonándose a las tesis de Darío Campos.

La portavoz socialista negó que las ausencias de Silva y Campos tengan que ver con un cambio en la estrategia de oposición a Alberto Núñez Feijoo. «É unha decisión exclusivamente deles», recalcó, sin querer entrar a valorar la paradoja de que dichas comparecencias se iniciasen con Dolores Villarino en la presidencia del Parlamento, y se trunquen ahora que la política viguesa figura en la nueva dirección del PSdeG.

Sí expresó sus reproches Patricia Vilán hacia Feijoo por calificar de «opaca» la gestión de Silva y Campos. «Pode falar el, que tivo a presidentes de deputación imputados como Cacharro, Baltar ou Louzán, precisamente por non ser transparentes e incorrer en actividades cando menos escuras, opacas e algo máis. É lamentable a valoración de Feijoo», zanjó.