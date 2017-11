Inhabilitado siete años el alcalde pedáneo de Bembrive por retirar las dietas a la oposición

0

La pedanía más poblada de Galicia, la viguesa de Bembrive (4.323 habitantes), tendrá que cambiar de alcalde de inmediato. La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar al regidor socialista de la entidad menor, Roberto Ballesteros, a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público al considerarlo autor de un delito de prevaricación por retirar a dos vocales de la oposición su sueldo por asistencia a plenos.

El fallo judicial rechaza las alegaciones del pedáneo, en el cargo desde el 2011, subrayando «la arbitrariedad» de su decisión, que la sentencia señala fue previamente advertida por el secretario interventor de la junta vecinal.

El tribunal apunta como hecho probado que en junio del 2013 el alcalde pedáneo, «a sabiendas de su injusticia», suspendió provisionalmente las retribuciones por asistencias a la junta de los dos vocales del PP, mientras mantenía las de su partido. «Visto que os vocais da oposición Benito Pérez González e María Elena Freire Riveiro non realizan as súas labores de modo leal e responsable, que non lles prestan ningún tempo nin dedicaciónás labores da entidade, que unicamente realizan funcións de obstrucionismo permanente a todos os expedientes... que non presentaron apenas mocións ou propostas construtivas -señalaba Ballesteros-, os referidos vocais non deben percibir as indemnizacións por asistencias; non son merecedores de recibilas». Defendió su decisión asegurando que el trabajo de los ediles del gobierno es mucho mayor que el que desempeñan los dos de la oposición, por lo que «por razoes de xustiza e equidade» suspendió dichas retribuciones.

La entidad menor de Bembrive decidió hace dos años subir de 550 a 900 euros la dieta del alcalde por asistencia a las reuniones de la junta vecinal, y de 225 a 450 euros la de los cuatro vocales.

Aunque el regidor dio marcha atrás en su decisión dos meses después, y trató de argumentar el caso como un hecho administrativo y no penal, el tribunal estima que su actuación «supuso la comisión de un delito, pues se dicta omitiendo todo procedimiento o trámite administrativo» defendible.

Ballesteros se mantenía hasta ahora en el cargo a la espera de la resolución de la Audiencia al recurso que presentó contra la sentencia que ya le condenó en los juzgados vigueses por retirar las dietas a los vocales del PP, siendo uno de ellos, Benito Pérez, su predecesor en el cargo, quien interpuso la denuncia.

El pedáneo de Bembrive se había librado por falta de pruebas en el 2014 de una imputación de prevaricación y cohecho a raíz de una denuncia y aportación de correos y pantallazos de su cuenta de Facebook por parte de una compañera de lista electoral. La investigación trató de discernir si el pedáneo, en su doble calidad de regidor de la entidad menor y funcionario del Ayuntamiento de Vigo, había hecho o no ofrecimiento e intermediación para resolver trámites urbanísticos a terceros y facilitar la entrada de amistades y conocidos en concesionarias y servicios municipales vigueses. La investigación fue declarada secreta durante tres años, y después archivada.

Galicia cuenta con nueve pedanías de las 3.720 de España

Las pedanías son entidades locales dependientes de los ayuntamientos en los que se integran, pero con cierta autonomía, con presupuesto y representantes propios. En Galicia existen 9 de las 3.720 de España: Bembrive (Vigo), Berán (Leiro), Arcos (Caldas), Camposancos (A Guarda), Chenlo (O Porriño), Morgadáns (Gondomar), Pazos (Tui) y Queimadelos y Vilasobroso (Mondariz). El alcalde se elige de forma directa.