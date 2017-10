Las universidades gallegas crearán 14 grados y retirarán ocho en tres años

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 31/10/2017 05:00 h

A raíz de un acuerdo firmado en marzo entre los tres rectores de las universidades gallegas bajo el amparo de la Xunta, se diseñó el nuevo mapa de titulaciones del sistema universitario de Galicia 2017-2021, que, a grandes rasgos, recoge la creación de 14 títulos, amparados en la demanda de los estudiantes y del mercado, y la supresión de ocho, que, en su mayoría, tienen pocos alumnos. El objetivo de esta planificación, tal y como indicó el lunes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en un acto en la Cidade da Cultura al que acudió acompañado por Juan Viaño, rector de la USC, Julio Abalde, rector de la UDC, y Salustiano Mato, rector de la UDV, es «construír a Galicia de mañá e a Universidade do século XXI».

El mapa se implantará de forma progresiva en tres cursos, pero para el próximo, incluye ya la puesta en marcha de cinco titulaciones. Las que se van a crear en el 2018-19 son Biotecnoloxía, Criminoloxía y Paisaxe en Santiago; el último, a medias con la Universidade de A Coruña, que además de Paisaxe sumará Xestión Industrial da Moda. Vigo, por su parte, sumará Enxeñaría Biomédica. En el curso 2019-20, la USC aumentará su oferta con Xestión do Patrimonio e Industrias Culturais y Emprendemento y Robótica Agroforestal. La UDC añadirá los grados de Ciencia e enxeñaría de datos, Xestión da Información e da Documentación Dixital, Creación Dixital, Animación e Videoxogos y Enxeñaría Eléctrica. Para el 2020-21 quedará un único grado por implantar, el de Bioquímica Forestal de la USC.

Pérdida de matrícula

En cuanto a los grados que se retiran, el próximo curso desaparecerá del mapa el de Enxeñaría en Xeomática e Topoloxía de la USC; en el 2019-20 se suprimirán los de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural, Xestión de Pemes y Lingua e Literatura Española de la USC, mientras que la UDC retirará Humanidades, Información e Documentación y Enxeñaría Eléctrica. En el 2020-21 dejará de cursarse Ciencias Empresariais, de la UDC. Todos los suprimidos de la USC están en el campus de Lugo; los de la UDC están en su mayoría en Ferrol, y solo Ciencias Empresariais está en el campus de A Coruña. Pero es que este grado, a diferencia de los demás, no se suprime por falta de alumnos, sino a petición de la propia UDC, que optó por reestructurar su oferta.

De esta manera, la Universidade de Santiago ganará en los próximos años siete titulaciones y perderá cuatro. Las que se suprimen son especialidades que se imparten en Lugo y que un año tras otro no dejaron de perder alumnos, de tal manera que se redefine la oferta con la incorporación en ese campus de nuevas titulaciones con más futuro, como Robótica Agroforestal o Bioquímica Agroforestal. En Santiago se implantarán grados con alta demanda, como Biotecnoloxía o Criminoloxía; para el primero, la USC cuenta ya con investigadores especializados, mientras que el segundo se impartía desde hace décadas en Dereito, pero como titulación propia de la USC. Su rector, Juan Viaño, indicó que se trataba de «un exercicio de responsabilidade coa retirada dos títulos que non son atractivos», pero que esa supresión sería «ordenada» y «sen prexuízo para os estudantes» que cursan las especialidades afectadas.

La Universidade da Coruña gana siete grados y pierde cuatro. El de Paisaxe se impartirá a medias con la USC -dos años en el campus de Lugo y dos en A Coruña-, en lo que supone la primera experiencia interuniversitaria en el mapa de titulaciones gallego. Julio Abalde destacó la apuesta de la UDC por la especialización industrial y digital y aseguró: «No 2020 imos ter un sistema universitario máis potente e desenvolvido, que dea saídas ás demandas da sociedade».

Vigo no tiene baja demanda en ninguna titulación, por eso no suprime grados, pero sí crea dos que, como explicó su rector, se equilibrarán con menos matrícula en otros. Salustiano Mato aseguró que el gallego era «o sistema universitario máis eficiente do Estado español», y destacó la gran aceptación de los títulos de la UVI.

El conselleiro de Educación reconoció que no fue fácil casar intereses para diseñar el mapa, pero se mostró satisfecho porque «é a primeira vez que se fai unha planificación conxunta en España».

Títulos que siguen por singulares y otros que compiten en varios campus

Además de las titulaciones que se crean y las que se destruyen, hay otras en el mapa universitario gallego que están en cuarentena. Son aquellas que se imparten en más de una universidad y que tienen pocos alumnos; es decir, que los campus compiten en matrícula, algo que va en contra de la filosofía de este nuevo acuerdo, que parte de la especialización de cada campus. Esas titulaciones, entre las que hay varias ingenierías, serán objeto de estudio del Consorcio Interuniversitario de Galicia, un ente que está a punto de crearse. Hay otros grados, como Filoloxía Clásica, Xeografía o Enxeñaría Naval -son ocho en total- que también tienen baja demanda, pero que se consideran necesarios «para contar cun mapa completo». Son los llamados singulares, que se mantendrán.