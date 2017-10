Feijoo considera «intelixente» convocar unas elecciones en Cataluña

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia La Voz

28/10/2017 13:58 h

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha calificado esta mañana en Santiago de «decisión firme e intelixente» la decisión tomada ayer por el Gobierno de Mariano Rajoy de convocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.

«O Goberno acaba de adoptar unha decisión firme e intelixente de devolver o poder a sete millóns e medio de catalanes para que sean eles quen opinen da fuxida masiva das principais empresas, do ridículo internacional que fixeron as súas institucións e do futuro das dúas sus vidas, do su patrimonio, do seu traballo e da súa convivencia», ha defendido en un acto en Santiago.

Feijoo, que ha incidido en remarcar que Carles Puigdemont y sus consejeros ya no están en el Gobierno, remarcando el «ex», señala que los responsables políticos cesados tendrán que rendir cuentas. Sostiene que «o anterior presidente da Generalitat, o anterior Goberno da Generalitat e a anterior presidenta do Parlament de Cataluña xa están xulgados pola historia» como «probablemente, os políticos máis tóxicos, máis frívolos e máis irresponsables que nunca tivo Cataluña».

«Agora comenzarán a ser xulgados pola Xustiza pero o importante é que vivimos nunha sociedade democrática e que está funcionando o estado de dereito», ha añadido Núñez Feijóo.

«Agora lamentamos, eu creo que todos os demócratas, o que fixeron o expresident, o exgovern e a expresidenta do Parlament de Cataluña (Carme Forcadell) ata o de agora», ha concluido.