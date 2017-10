Noriega anuncia una tasa a excursionistas tras el veto de la Xunta a la turística

0

27/10/2017

El Ayuntamiento de Santiago ha decidido cobrar una tasa a los excursionistas. El importe del cobro se situaría en los cuarenta céntimos por visitante. La decisión municipal contrasta con la negativa a implantar la tasa turística de la Xunta, que defiende que en la aplicación de cualquier tasa debe estar de acuerdo el sector y revertir lo recaudado en él.

La imposición de una tasa a los excursionistas, que se ejecutaría a través de las empresas que los trasladan, es una competencia municipal que Raxoi puede ejercer cuando lo estime oportuno. Y lo más oportuno, para Compostela Aberta, sería hacerlo en un contexto global en el que se «mojase» también la Administración autonómica. Pero esta no ha querido adoptar la decisión de gravar el turismo de acuerdo a sus propias competencias.

La medida que piensa implantar el gobierno compostelano tiene como punto de partida un estudio elaborado por el reconocido economista de la Universidad de Santiago, Luis Caramés, que concluye que la implantación de una tasa turística en Compostela sería una buena medida para la ordenación y promoción del sector en la capital gallega.

Aunque la pernoctación es la referencia principal a la hora de adoptar un cobro de esta índole, Caramés expuso la conveniencia de extender la contribución a quienes arriban a la ciudad sin generar riqueza en la misma y provocando saturación en el corazón monumental de la ciudad.

Solo pueden ser controlables, a ese efecto, los autobuses que llegan a las instalaciones municipales y espacios de aparcamiento público. Aunque la iniciativa municipal está pergeñándose en Raxoi, la idea es cobrar la tasa a los autocares que llegan a la dársena municipal de Xoán XXIII.

Lo idóneo para Raxoi sería que todo turista improductivo que accediese a la ciudad abonase una tasa, pero eso es incontrolable e imposible. En teoría, los excursionistas son la gente con menores recursos, pero el estudio de Caramés habla de salvedades. Eso está en estudio. El Concello encomendará a la empresa municipal Tussa la gestión del tributo.

El gobierno municipal no tiene aún cifras ni estimaciones, pero dice ser consciente de que la cuantía resultante de la aplicación a la tasa no va a ser muy elevada. En la dársena de Xoán XXIII entraron en el 2016 un total de 11.170 autobuses y 558.500 personas, pero está por ver quienes pagarán tasa y quienes no.

El gobierno local aclara que su decisión «é unha forma de dar exemplo como entidade municipal seguindo a traxectoria doutras cidades». Y agregan que los visitantes afectados «saturan as rúas e non aportan riqueza».

Recaudación

La iniciativa es, sobre todo, una réplica a la negativa de la Xunta y un mensaje de que la organización del turismo de Santiago y la cobertura de las épocas bajas requiere una tasa, y el Concello cumple su parte. De ponerse en práctica la tasa turística de la Xunta, el estudio de Caramés prevé una recaudación anual de un millón de euros. Esta tasa autonómica se aplicaría a quienes pernoctan en alojamientos de la ciudad y costaría entre 0,25 y 2 euros según categorías hoteleras.

La Xunta no se pronuncia abiertamente sobre la tasa municipal, pero refiere que «es el momento de trabajar por iniciativas que contribuyan a la desestacionalización y por acciones que lleven consigo un incremento de la rentabilidad de las empresas turísticas». Resalta que la adopción de posibles medidas de control y redistribución de los flujos y ofertas de actividades culturales y de ocio para puntos en riesgo de saturación tiene que hacerse «siempre de acuerdo con el sector». Y las tasas estarían en esa línea.

Fuentes jurídicas explicaron que la nueva tasa a los excursionistas no implicaría problemas legales siempre y cuando el sujeto pasivo afectado por el pago fuese el autobús, que es el que hace uso de un bien de dominio público municipal como es la dársena de Xoán XXIII. La empresa lo podrá repercutir a los viajeros. Más dudas se plantearían si lo que se pretende gravar es al turista en sí.

La tasa turística que la Xunta no tiene intención de instaurar fue recibida inicialmente de forma reacia por el sector hostelero, que ahora se aviene a su implantación con ciertos condicionantes. Sin embargo, acepta sin ambages la tasa a los excursionistas.