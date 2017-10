El GPS del coche sitúa a un incendiario en las proximidades de dieciséis focos de fuego de este verano

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia L. Penide

Pontevedra / La voz 27/10/2017 05:00 h

«Alí onde paraba o coche se situaba o foco de cada incendio». Y así en hasta dieciséis ocasiones este verano. La Audiencia de Pontevedra acaba de confirmar la prisión provisional que se decretó a principios de septiembre en el caso de Gustavo V. C., un vecino de Agolada que en agosto del 2013 ya fue condenado a dos años de cárcel como autor de dos delitos continuados de incendio forestal después de que la Guardia Civil lo relacionase con 154 focos de fuego ocurridos en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo entre el 2011 y 2012. Previamente, en el 2009, ya recayó sobre él una primera condena.

Ahora desde la prisión de A Lama asiste a un nuevo proceso judicial por «uns feitos que presentan os carácteres de ata dezaseis posibles delitos de incendio» que se produjeron, en su mayor parte, durante la segunda quincena del mes de agosto. Entre los indicios de los que echa mano la Audiencia de Pontevedra para mantenerlo privado de libertad, los datos extraídos del GPS de su automóvil. «O dispositivo de localización polo sistema global de navegación por satélite (GPS) que foi colocado no vehículo da marca Renault, modelo Megane, matrícula (...) permitía situalo a el no lugar, itinerario e hora dos incendios», refiere el auto judicial.

En el documento se reseña, no obstante, que esta no es el único indicio de que se dispondría en contra de Gustavo V. C. Así, se alude «ás gravacións das cámaras de videovixilancia dunha estación de servizo e dun club, e os seguimentos da Garda Civil».

De igual modo, la Audiencia aborda el que se le hubiese diagnosticado un trastorno por falta de control de impulsos por piromanía. En el 2013 se estableció que fuese sometido a un tratamiento psiquiátrico externo, así como terapia psicológica. Sin embargo, «a evolución posterior do propio apelante amosa a ineficacia da medida entón adoptada». Mantienen que su permanencia en prisión no va a empeorar «o suposto tratamento rehabilitador que estaba a seguir».