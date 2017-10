El AVE gallego se redimensiona para un máximo de 19 trenes al día con Madrid

0

La Voz de Galicia

27/10/2017

La reciente reforma del plan de Fomento y el ADIF para el nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Galicia, consistente en aumentar considerablemente los tramos de doble vía entre Zamora y Taboadela (a las puertas de Ourense), tuvo como detonante la mejora en la situación presupuestaria y, como objetivo, redimensionar el proyecto devaluado que diseñó el equipo de Ana Pastor en plena crisis económica. Los técnicos del ministerio y del administrador ferroviario, con el amparo de la cúpula política del departamento que dirige Íñigo de la Serna, quisieron que en una primera fase el AVE gallego tuviera una capacidad que no limitara las posibilidades de demanda y rediseñaron la línea para que pudiera sostener un máximo de 19 trenes al día por sentido con Madrid, según ha podido saber La Voz.

Naturalmente, se trata de un máximo de surcos que probablemente no serán necesarios en los primeros años de funcionamiento de la línea de alta velocidad. Incluso hay técnicos que creen que a medio plazo nunca se alcanzaría ese régimen de frecuencias, pues hay zonas con más masa crítica como Valencia que se quedan en las 16 por sentido. No obstante, el ADIF no quería estrangular la línea desde el principio, para poder optar a una demanda potencial que, en los estudios que maneja la Administración, es mucho más optimista de lo que piensan algunos sectores críticos con el AVE gallego de fuera de la comunidad. Prevén un amplio trasvase, superior al de otros territorios, de viajeros que dejarán el avión y el coche por el tren.

El hecho de que haya más tramos de vía doble permite más cruces de trenes sin esperas y cadencias más atractivas, pues la línea estará dimensionada para que salga un tren cada 50 minutos de media, aunque puede haber tramos horarios, los de mayor demanda, en los que este margen entre tren y tren sea aún más reducido. Por ejemplo, los que parten a primera hora de la mañana o los que salen entre las tres y las cinco de la tarde.

El ADIF decidió recientemente ampliar sensiblemente los tramos de vía doble en los recorridos en obras entre Zamora y Ourense. Así, en los 109 kilómetros desde la capital zamorana hasta Pedralba habrá 97 en doble vía (89 %). En el tramo más complejo hasta Taboadela serán 70,8 kilómetros sobre un total de 106 (67 %). En total habrá 168 kilómetros en vía doble, frente a los 86 que se planteaban en el proyecto inicial. Esta decisión de extender la vía única en líneas de alta velocidad del noroeste -el resto son todas en vía doble salvo Zaragoza-Huesca- se aplicó en la conexión gallega hasta Zamora (con un 70 % en vía única) y en la de León.