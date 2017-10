La oleada de incendios y la sequía disparan el precio del forraje en Galicia

0

Llueve sobre seco en Galicia. Si la situación ya era alarmante para los ganaderos, la ola de incendios del 14 y el 15 de octubre los ha dejado sin apenas opciones para conseguir pastos en aquellas zonas donde quedaba algo de verde, sobre todo en el interior de la comunidad. Por si esto fuera poco, en muchos casos las llamas arrasaron los almacenes de forraje que tenían reservados para el invierno, aunque la sequía ya les había obligado a hacer uso de ellos. Ante esta situación, el aumento de la demanda de forraje se ha disparado y, con ello, el precio. Las cotizaciones han llegado a duplicarse en algunos casos, lo que empeora todavía más su situación económica.

«O prezo xa é como che piden. Un camión de 40 fardos de palla de trigo para Ourense custa entre 2.000 e 2.200 euros, cando o ano pasado ía entre 1.000 e 1.300 euros. E coa palla soa non vale para alimentar unha vaca, necesitas concentración de penso ou herba. A palla é un complemento que se utiliza para que a panza da vaca traballe», explica José Ramón González, responsable de agricultura de Unións Agrarias, que aclara que la mayoría del forraje se adquiere en Palencia, Valladolid, Zamora o Burgos: «En Galicia non hai. Estes días soubemos de cinco gandeiros de Lugo que non conseguido palla, e hai unha especulación brutal», afirma. El encarecimiento de la hierba seca es una situación anómala, porque siempre ha sido un complemento muy asequible: «Normalmente sóbralles aos agricultores e regálana a quen lles empaca, e estes son os que a venden, pero este ano hai menos e en Galicia: primeiro pola xeada, despois pola seca e agora polos incendios aumentou moito a demanda», añade González, que explica que además de paja o hierba también se utiliza «unha mestura de gramíneas leguminosas con nutrientes, que se mercan para alimentar o gando e non hai que complementar con palla, pero este ano non hai».

José Manuel Fernández regenta la explotación ganadera más grande de Mazaricos. Reconoce que la situación es «crítica» porque la paja que hay es «pouca, cara e mala». Considera que las cotizaciones están «moi por enriba do normal» y que el precio varía en función del tipo de paja, pero que puede incrementarse «en máis de dez céntimos o quilo, e nalgún tipo de palla pode superar os 20 céntimos». En cuanto a la calidad del forraje que se vende, asegura que «trae moito po ou vén medio podre ou mollado polo medio. Non é bo, non é esa cebada branquiña», asegura. También se muestra escéptico sobre el hecho de que la oferta no pueda cubrir la demanda: «Hai palla, porque eu fun de viaxe pola Meseta e víase moita palla, e boa, o que pasa é que a aguantan porque hai moita demanda», explica este ganadero a quien los incendios no le han afectado.

Todo lo contrario que a José Manuel Rodríguez Valcarce, que ha visto cómo en unas horas perdía «a actividade de toda unha vida». Sin disimular su desconsuelo, asegura que pudo salvar las vacas de milagro: «O monte común ardeu e unha parte boa das fincas tamén. Quedei sen pasto e os 46 rolos de forraxe que tiña para a neve, tamén unha cabana que tiña. Grazas que non se me queimaron as vacas. Puidemos sacalas a tempo, aínda que con risco. É o que hai», asegura este ganadero de Vilanova de Pedregal, en Cervantes, en el corazón de Os Ancares, una de las zonas más afectadas por la ola de incendios: «Estoulle dando a tacos de penso e herba en alpacas, pero teño para un mes ou mes e medio. Despois non sei, terei que vender algunhas e mercar herba e cereal», asegura Rodríguez, que no recuerda haberse visto en una situación parecida: «Isto na vida ocorreu. Ademais temos outro problema moi gordo porque a Administración di que temos que estar case tres anos sen que as vacas poidan pastar nas zonas queimadas. E claro, non sei como imos facer», dice.

Ante esta situación, el responsable de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González, reclama a la Xunta que no solo destine la paja a proteger los montes quemados, sino que también la reparta con los ganaderos: «É unha desgraza que se queimara todo, pero tamén o é que non teñan que comer os animais», asegura.

Donación de hierba

Precisamente en Cervantes están empezando a recibir fardos de hierba seca y de silo donados por productores de otras zonas. Las primeras partidas, de unos 200 fardos, han sido entregadas por la asociación de ganaderos de Ferrolterra, Prolega y Agromuralla. Los beneficiarios son los ganaderos que se quedaron sin nada que darle al ganado en San Martín de Cereixedo, Noceda, Xantes y Vilanova do Pedregal. La situación también es crítica en A Fonsagrada, informa Dolores Cela.

Feijoo reclama más «contundencia» de las leyes contra los culpables

El presidente de la Xunta recordó ayer en Madrid que la oleada de incendios tiene unos «culpables que han de pagar por la muerte de cuatro personas», e insistió en que fue una acción de terrorismo contra el patrimonio natural «simultánea» en Galicia, Asturias y Portugal. Al igual que había hecho ante Mariano Rajoy la semana pasada, Alberto Núñez Feijoo reclamó que el Estado responda con una mayor «contundencia» de las leyes, en referencia a su solicitud de que se equiparen los delitos forestales con los de terrorismo, por cuanto les está costando la vida a ciudadanos. El jefe del Ejecutivo gallego, que atendió a la prensa al término de una reunión con sus homólogos de Madrid y Castilla y León, aprovechó para agradecer la ayuda recibida por ambas comunidades.