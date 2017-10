«Hemos hecho demasiado poco y tarde», dice la UE sobre los incendios de Galicia y Portugal

0

cristina porteiro

bruselas / corresponsal 26/10/2017

«Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde», admitió este miércoles el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, durante el debate que mantuvo la Eurocámara sobre la catástrofe incendiaria del pasado 15 de octubre en Galicia y Portugal. El chipriota volvió a ofrecer a España la ayuda del Fondo de Solidaridad para paliar las pérdidas económicas, en vista de que el Gobierno español todavía no lo ha solicitado. ¿Por qué? «En Galicia los daños causados todavía no se han evaluado en su totalidad», explicó.

Aquel fatídico domingo, sus equipos siguieron minuto a minuto la jornada. En los monitores del Centro Europeo de Coordinación de Respuesta de Emergencia, los programas de alerta temprana y seguimiento meteorológico se fueron tiñendo de rojo y negro. Alerta máxima. «Nunca habíamos visto un fenómeno así», reconocen. Cuatro personas murieron en la comunidad y más de 35.000 hectáreas verdes se convirtieron en cenizas. ¿Se pudo prever el desastre? Los expertos aseguran que las condiciones fueron muy cambiantes en las horas previas a la catástrofe, aunque España ya estaba sobre aviso. La Xunta culpó a los incendiarios. El eurodiputado popular, Francisco Millán Mon, insistió este miércoles en que la catástrofe no se debió a «la carencia de medios», sino a la «acción criminal intencionada» de incendiarios que aprovecharon la noche y las condiciones extremas del tiempo para prender fuego.

Bruselas no está de acuerdo. «Faltan políticas de prevención más efectivas», creen. La misma crítica se lanzó este miércoles desde la bancada socialista. «Poco se hace para atajar las causas», denunció el eurodiputado José Blanco, quien reprochó al Gobierno su inacción en materia de prevención, la falta de ordenación territorial y la adopción de una política forestal «errónea» al permitir la extensión de monocultivos de eucalipto. «Lo fácil es hablar de tramas organizadas que queman el monte, pero Galicia arrastra grandes problemas que su Gobierno no afronta», añadió. Su compañero de filas, Jonás Fernández, pidió a la UE que flexibilice los requisitos para usar los fondos de solidaridad y diseñe un instrumento de prevención europeo. La eurodiputada de AGE, Lidia Senra, se sumó a las peticiones y deslizó la urgencia de contar con operativos de prevención «totalmente públicos, [...] profesionalizados [...] e non precarios».

Stylianides tomó nota de las demandas españolas. Algunas quedarán reflejadas en la propuesta que presentará dentro de tres semanas para luchar contra los incendios, pero Bruselas necesitará el apoyo de los 28 países de la UE para avanzar en sus tres líneas de trabajo: Aumentar las capacidades y medios antiincendios, mejorar y financiar la prevención e intervención y reforzar el mecanismo de emergencia.