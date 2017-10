«Mi casa se salvó porque está rodeada de carballos: con eucaliptos habría ardido»

0

La Voz de Galicia alejandro martínez

gondomar / la voz 26/10/2017 05:00 h

En el barrio de A Fraga, en Gondomar, a los pies del monte Galiñeiro, una casa se vio rodeada por las llamas. Sus propietarios ya la daban por perdida, pero cuando llegaron al día siguiente sintieron un gran alivio al comprobar cómo los robles que la rodean hicieron una barrera natural y la salvaron. Eloy Rodríguez Ortiz, de 67 años, recuerda la angustia que sufrió en aquel momento. Llegó a su casa y lo primero que vio fue cómo una caseta y un taller anexo habían ardido por completo. Cayó de rodillas al suelo lleno de desesperación, pero cuando se fijó mejor y vio su casa de madera intacta entre los árboles pensó que se trataba de un milagro. El pequeño chalé en el que vive desde que hace 20 años, lo expropiaron de una finca que tenía en Vigo, no sufrió el castigo de las llamas. Una veintena de carballos, un castaño y un nogal que se encuentran alrededor de la casa frenaron el avance del fuego. El incendio devoró los eucaliptos y abetos del entorno, pero no pudo con estas especies autóctonas, que no llegaron a arder. Es un ejemplo de que la repoblación con este tipo de árboles mucho más resistentes contra los incendios ayuda a prevenirlos o, al menos, a que las consecuencias no sean tan desastrosas.

Eloy afirma que tuvo que escaparse con su mujer. La tarde del domingo él había salido a nadar a la piscina y, al regresar, observó cómo el fuego estaba ya muy cerca de su casa. Les dio tiempo para sacar los perros y refugiarse en una propiedad de Vigo. La casa estuvo muy expuesta porque nadie la defendió. A pesar de que su vivienda se salvó del fuego, sufrieron numerosos daños dentro de la finca. La valla de cierre quedó completamente inservible y también quedó calcinado un cobertizo que utiliza para realizar diversos trabajos, dado que es carpintero jubilado. Sorprendentemente, una máquina desbrozadora que guardaba en su interior quedó intacta. Se quedaron sin agua, pero los vecinos les colocaron un depósito de 1.000 litros por encima de la casa conectado a una manguera. Ahora tardarán mucho tiempo en recuperar la normalidad.

Un paisaje de color negro rodea la casa desde el domingo de la semana pasada y sufren problemas respiratorios por culpa del ambiente quemado en el que tienen que estar. «Con la muerte de mi hija de cáncer se me fue media vida, y con esto un cuarto», lamentaba este miércoles Eloy Rodríguez. Su casa es la última del barrio de A Fraga y se encuentra ya en pleno monte, con un acceso difícil por culpa del mal estado en el que se encuentra la pista forestal por la que se accede.