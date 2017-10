Podemos retira de la Comisión Constitucional a Bescansa, crítica con la postura sobre Cataluña

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia M. A. P. H.

Madrid / Colpisa 25/10/2017 05:00 h

La dirección de Podemos ha decidido apartar a Carolina Bescansa como vocal en la Comisión Constitucional del Congreso y sustituirla por la portavoz parlamentaria, Irene Montero. Una purga que coincide en el tiempo con las críticas vertidas por la cofundadora del partido, que hace unas semanas advirtió, durante una reunión del grupo parlamentario, del desgaste que podría sufrir el partido morado si sigue manteniendo su estrategia sobre Cataluña, que lo hace coincidir en muchos casos con las posiciones de los independentistas..

Irene Montero restó ayer importancia a ese relevo y señaló que la diputada gallega, como experta en sociología política y análisis electoral, seguirá colaborando en los trabajos relativos a la reforma constitucional: «Como así le hemos pedido». La portavoz consideró oportuno, además, que en este órgano estén los miembros de la dirección del grupo parlamentario si en un futuro se va a debatir una reforma de la Carta Magna. «Es una de las reformas más importantes de esta legislatura y tienen que estar ahí las personas más votadas por los inscritos», justificó.

Durante la batalla que mantuvieron Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por hacerse con los mandos de Podemos, Carolina Bescansa nunca llegó a significarse de forma clara por el líder morado, que se sintió traicionado por una de las personas de su máxima confianza. Y eso acabó por pasarle factura. Tras la asamblea de Vistalegre II, Iglesias reincorporó al que había sido responsable de economía del partido, Nacho Álvarez, que había dejado junto a Bescansa sus cargos antes de que se conformase la nueva ejecutiva morada. Pero no hizo lo propio con la diputada, a la que incluso relegó a la tercera fila de la Cámara baja.

Comisión territorial

La indefinición de Podemos, que amenaza con desentenderse de la comisión territorial, previa a la que estudiaría la reforma constitucional, si se aplica el artículo 155, está bloqueando el inicio de la comisión con la que el PSOE aspiraba a encauzar la crisis catalana. A los socialistas no les quedó ayer más remedio que aceptar que la Junta de Portavoces del Congreso acordara posponer su puesta en marcha. «Es una prórroga de una semana y será la única», avisó Margarita Robles.

La creación de esta comisión de estudio, que debería servir para allanar el camino a un debate sobre la reforma constitucional en el plazo de seis meses, fue la concesión de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez a cambio de su respaldo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El principal partido de la oposición siempre ha defendido que el desafío independentista no se resolvería solo aplicando la ley y que eran necesario hacer política. Pero ahora que ha convencido al PP, le fallan el resto de los partidos, empezando por Podemos, pero no solo. Esquerra Republicana de Catalunya ya dijo desde un primer momento que no participaría. Ciudadanos siempre se ha mostrado receloso de la utilidad de ese foro. El PDECat dio a entender la semana pasada que se descolgaba ante la detención de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la amenaza del 155. Y Podemos reiteró ayer que mientras se esté aplicando ese precepto constitucional es «inviable». «Uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma -alegó la portavoz parlamentaria, Irene Montero-; el PSOE ha decidido poner a Mariano Rajoy como presidente de Cataluña y eso es incompatible con el diálogo».

Margarita Robles avanzó que, aun así, la comisión territorial se activará y echará a andar con o sin los críticos, y dio por hecho que, llegado el momento, se sumarán.