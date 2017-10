El Congreso reclama a los Franco las esculturas del maestro Mateo La Comisión de Cultura aprobó por unanimidad solicitar a la familia la devolución al Concello de Santiago de las imágenes

santiago / la voz 25/10/2017 05:00 h

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar a la familia Franco la devolución al Concello de Santiago de las dos esculturas del maestro Mateo originarias del pórtico de la Gloria. Lo hizo a instancia de una proposición no de ley de En Marea defendida en Madrid por el diputado Miguel Anxo Fernán Vello, quien resaltó que dichas piezas, ahora expuestas en el pazo de Xelmírez, fueron objeto «dun latrocinio, dun espolio por parte do ditador», por lo que solicita que se lleven a cabo las gestiones pertinentes, incluida la intervención de la Fiscalía si es necesario, para que se devuelvan «ao seu lexítimo propietario, que é o Concello de Santiago».

Recuerda el diputado que, tras ser retiradas del pórtico de la Gloria, las esculturas «remataron nun pazo do Ulla propiedade do conde de Ximonde, quen as vendeu no ano 1984 ao Concello de Santiago coa condición expresa de que non saísen nunca da cidade». No fue así, y «acabaron aparecendo por arte de birlibirloque en mans do ditador Franco e familia».

De forma paralela, el Concello de Santiago presentará una denuncia para recuperar las dos estatuas de Isaac y Abraham si la familia Franco no las devuelve por su propia voluntad.