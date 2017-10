126 casas sufrieron daños en As Neves, que sigue sin cobertura

0

Diez días después de los incendios, el municipio de As Neves, catalogado como la zona cero por la Xunta, continúa sin agua potable, y sin el normal funcionamiento de las telecomunicaciones. Las llamas devoraron 5.300 hectáreas de las 6.500 que tiene el término municipal. El siniestro ha arrasado la mayor empresa de la villa, un aserradero con 25 empleados directos y 40 indirectos. «Perdimos o emprego e queimamos o futuro nun incendio que apenas durou 24 horas e que, non obstante, vai comprometernos durante moito tempo», exclama su alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, quien pidió la ayuda urgente de las Administraciones porque sin ella no se podrá reconstruir el pueblo.

El fuego, que traspasó el río Miño desde Portugal, calcinó en As Neves una treintena de viviendas, cuatro de ellas residencias habituales, y causó daños en otras 126; quemó explotaciones, animales domésticos, vehículos, maquinaria, empresas y parte del núcleo urbano.