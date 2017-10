Arranca la vacunación contra la gripe para 560.000 gallegos

0

La Voz de Galicia

23/10/2017

Hay tiempo de sobra, porque la campaña de vacunación frente a la gripe no termina hasta el 29 de diciembre, pero las personas de 60 o más años, especialmente a partir de los 65, y aquellas que, con algún factor de riesgo, tienen en su agenda una cita casi ineludible, protegerse frente al virus de la gripe. El Sergas quiere llegar este año a más de medio millón de gallegos, y de hecho ha adquirido 30.000 dosis más que el año pasado, hasta llegar a las 560.000.

Hoy arranca la campaña de vacunación en 900 puntos, entre ellos todos los centros de salud, hospitales, residencias de la tercera edad y otro tipo de instituciones. Y es que aunque en la mayoría de las ocasiones se trata de una enfermedad leve, en la temporada pasada fallecieron 136 personas por causas directamente atribuibles a este virus.

Una onda similar

Tal y como explicaron en su momento los responsables de salud pública del Sergas, la onda de este año se espera parecida a la del pasado, y de hecho el virus que circulará de forma mayoritaria es el A(H3N2), como ocurrió en el invierno anterior. Se trata de un virus que afecta más a la gente mayor, no como el de la pandemia, el A(H1N1), que entre este colectivo no tiene tanta incidencia porque se cree que está inmunizado por un virus similar que circuló en los años 50. Aunque se espera que circule el H3N2, la vacuna de este año lleva cepas de tres virus, los dos mencionados y otro B. La vacuna no puede causar la gripe porque está hecha con virus inactivados.

La Administración sanitaria se ha propuesto este año dos objetivos: vacunar al 65 % de los mayores de 65 años y al 40 % de los profesionales sanitarios, un colectivo de especial interés al trabajar con personas con factores de riesgo. El año pasado se llegó al 56 % en el primero de los casos, y al 33,45 % en el segundo.

Con el objetivo de atraer a los mayores a los centros de salud para que se vacunen, desde hace un par de años el Sergas llama directamente a aquellas personas de entre 65 y 75 años -el colectivo más reacio- que varias semanas después de empezar la campaña no han ido a vacunarse ni han pedido cita. El año pasado lo hizo con 30.000 gallegos, aunque tras la llamada solo el 15 % cambiaron de opinión y se vacunaron.