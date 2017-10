0

Es difícil imaginar qué terror se puede llegar a sentir al verte rodeado de llamas por los cuatro costados y tener bajo los pies 40.000 litros de combustible. Así vivió el devastador incendio del pasado fin de semana en As Neves la familia de Felipe Rodríguez, propietaria de una gasolinera situada al pie de la PO-415, justo a la entrada de este municipio pontevedrés de 4.038 habitantes enclavado en la comarca de O Condado, en la frontera con Portugal. «Foi de non crer, saían lapas ata das reixiñas dos sumidoiros e había lume por todas partes. Os bombeiros nin se atreveron a subir do perigoso que era, aínda que é difícil que poida prender un tanque», recuerda.

Las palabras de Felipe evocan momentos de pánico. Su gasolinera está ahora rodeada de campos negros, de árboles calcinados, de carteles de publicidad abrasados. Su hermano, cuenta, tuvo que defender el negocio con una manguera y apoyado contra los muros para protegerse de las llamas. «Facía tanta calor que case que non aguantaba», explica. Pero tenía que resistir. En parte por proteger el negocio familiar, pero también por las consecuencias que para el pueblo habría tenido que el fuego provocara una explosión que habría hecho aún más complicada la obligada evacuación de muchos de los vecinos, que tuvieron que ser trasladados al pabellón deportivo del municipio limítrofe de Arbo.

La parroquia de Tortoreos, en la que se encuentra la gasolinera, fue atravesada por el frente del fuego. Solo las manos de los vecinos salvaron las casas y los negocios. Frente a la estación de servicio se encuentra el restaurante ¿Dónde vamos?, tan rodeado de yerma negrura, esqueletos arbóreos y desolación como el negocio de la familia de Felipe Rodríguez. Pese al cataclismo, pocas horas después las puertas están abiertas y los menús de cada día en marcha. Todo parece normal, aunque el silencio del personal y la clientela son claro síntoma del impacto vivido. Además, cuando un joven se levanta de la mesa y se dirige a la barra para preguntar por la clave del wifi recibe por respuesta que no hay. «Se ha derretido», responde lacónico el camarero.

José Martínez, vecino de Carballeda

«Levei aos velliños no coche para salvalos, nunca vin a morte tan cerca»

As Fermosas es un lugar de la parroquia de Vilar de Condes, en Carballeda de Avia (Ourense). Encaramadas a una montaña, hay más casas abandonadas que habitadas y una veintena de almas con una media de edad que supera holgadamente la de jubilación. Aislados y rodeados de monte, sus habitantes vivieron una noche de auténtico pánico. José Martínez cogió a tantos «velliños» como pudo y los metió en su coche para ponerlos a salvo. «Algúns ían en pixama, outros descalzos ou medio espidos, ían asustadísimos os pobres», recuerda. Entonces comenzó una odisea, conduciendo de un lado a otro por carreteras que se habían convertido en auténticos túneles de fuego. «Eu leveilles no coche para salvalos, pero despois paseino moi mal, nunca vin a morte tan cerca, pensei que acababa aquel día», asegura. Bajaron, subieron, giraron aquí, volvieron allá, pero siempre se encontraban un muro de llamas que les cortaba el paso. Tras horas de angustia, lograron cobijarse en un lugar conocido como As Laceiras. «Alí xa ardera todo, así que non había lapas e puidemos resgardarmos», explica José. El fuego se cebó con la zona más alta del lugar, donde están las viviendas más antiguas. Una decena, según el primer recuento, ardieron. Entre ellas, una de José que usaba como almacén o leñera. «Está todo perdido para sempre, que pena tan grande», se lamenta. Aunque, al menos, todos están vivos.