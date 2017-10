«La situación era dantesca, brutal»

0

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 20/10/2017

Dos policías nacionales que sobrevivieron al infierno de Chandebrito relataron el «dantesco» episodio que vivieron en la tarde del domingo atrapados por un muro de llamas de 20 metros de altura. Vieron de cerca la muerte después de que ocho coches patrulla que habían evacuado a los vecinos quedasen aislados en una carretera, mientras les seguía detrás una caravana de parroquianos en medio de temperaturas abrasadoras. En la carretera de la muerte, de Chandebrito a Camos, fallecieron carbonizadas en una furgoneta dos ancianas que huían del pueblo, se perdieron y se salieron de la vía.

El subinspector Gabriel coordinó el envío de ocho coches patrulla a desalojar a los vecinos de Chandebrito, una demarcación de la Guardia Civil. La mayoría de los 16 agentes se habían presentado voluntarios, pues estaban libres de servicio. A las 18.00 horas llegaron a Chandebrito y vieron que el fuego avanzaba por Fragoselo y el monte Alba. Estaban rodeados de masa forestal en llamas que generaba una densa humareda. «Era posible lo peor», admite el jefe del operativo.

Durante dos horas desalojaron las casas y ayudaron a los vecinos a cortar los fuegos con las mangueras, pero entró en acción el viento. «Las llamas se aproximaban cada vez más y en el pueblo había gente mayor o con problemas de movilidad, lo que dificultaba el desalojo», relata el oficial. Además, muchos vecinos no querían irse porque crecieron allí o tenían sus animales. Y reaccionaron con sorpresa porque venía la Policía Nacional a sacarlos de casa cuando allí siempre trataban con la Guardia Civil.

La vía de salida se hizo «imposible» porque el monte Alba seguía en llamas. Comprendieron que su única escapatoria era bajar hacia Camos, una carretera «sin explorar». El subinspector emprendió una avanzadilla con tres coches patrulla a las 19.45 horas para buscar una vía de evacuación y los otros cinco zetas quedaron en el pueblo.

Por la carretera de la muerte

El jefe se adentró por la ahora bautizada como carretera de la muerte. Cruzarla parecía viable y ordenó bajar al resto. Pero, por sorpresa, el viento cambió de dirección y quedaron bloqueados por un túnel de fuego. Ante el peligro, abortó la bajada de los cinco coches que iban detrás. «Nos vimos envueltos en una trampa de llamas que pasaban por debajo de los coches y por el parabrisas, por lo que no nos dejaban ver la carretera. Íbamos despacio, con cuidado de no salirnos de la vía», dice. Avisó al resto de que se fueran de allí, de que retrocediesen para salvar la vida. «Era dantesco, no se veía a más de dos metros, los coches resultaron muy afectados, se derretían algunas piezas y ocurrían cosas extrañas, como que las luces se apagaban y encendían solas», cuenta uno de los testigos.

Los tres zetas de la avanzadilla cruzaron a zona segura, pero los otros cinco quedaron atrás o no habrían sobrevivido. El agente Marcos bajaba en el primer coche de los rezagados. «Las condiciones eran muy adversas y la visibilidad nula hacia la zona del camino. Nos dieron vía libre al poco de salir la avanzadilla, pero luego se abortó», recuerda. Al retornar al alto de Chandebrito tropezaron con una caravana de cuatro o cinco coches de vecinos que los seguían. No sabían cómo girar para dar la vuelta. «Nos entró el pánico». Tampoco podían apearse, porque «fuera hacía cien grados de calor». Un coche patrulla encendió las señales acústicas y los rotativos para hacerse visible en la humareda, y maniobró a golpes de carrocería para librar y reemprender la subida. «El retorno se hizo eterno, fue un momento complicado, vital hasta que llegamos a la cumbre. Si nos salíamos de la vía, era imposible sobrevivir», dice Marcos.

De regreso a Chandebrito, «la situación seguía siendo crítica, se había acumulado humo y los vecinos nos pedían que sacásemos a sus familiares de casa. Los gases eran nuestro peor enemigo». Sufrieron intoxicación, con náuseas y vómitos. El encierro se alargó cuatro horas, hasta que el viento sopló a su favor. «El aire que antes nos había bloqueado el camino ahora eran rachas vitales que nos permitieron salir a la intemperie», dice. Finalmente, los bomberos les buscaron una salida en un páramo de brasas y ceniza.

«La situación fue crítica, y parecía terminal», dice. Sobre la pregunta de si él telefoneó a su familia al verse morir responde: «Somos policías y seres humanos». Desconoce si algún agente desenfundó la pistola para matarse y no sufrir, pero replica: «Pensar que te vas a morir abrasado y calcinado es muy duro».

Una furgoneta que circulaba con la caravana de la muerte se extravió y fallecieron dos mujeres. El policía Marcos no sabía nada. «Lamento no haber podido hacer nada por esas dos personas», afirma.