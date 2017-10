Feijoo le pide a Rajoy que equipare las penas de incendiarios y terroristas

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 20/10/2017

El presidente de la Xunta quiere que el concepto de terroristas incendiarios o forestales que viene manejando de un tiempo a esta parte, y de forma intensiva en la última semana, sea algo más que una descripción subjetiva. Y así se lo ha transmitido al presidente Rajoy y a los ministros del Interior y de Medio Ambiente. Para Feijoo, «son terroristas, e se non é así, alguén deberá explicarlles ás familias das vítimas que non atentaron contra as súas vidas e que se trata só dun delito ambiental», argumentó, para remarcar que «todos os incendios comportan perigo para as persoas». Por ello reclama una reflexión sobre el tratamiento de este tipo de hechos, que pide que se equiparen con los atentados por terrorismo.

El presidente evitó pronunciarse sobre si estos actos deberían acabar en la Audiencia Nacional, pero dijo que es un problema de orden público, y le preocupa que siga cundiendo la percepción de que quemar los montes «sae barato». Por ello también reclama a los gallegos que asuman los últimos acontecimientos como un punto de inflexión para alimentar las investigaciones, en manos de las fuerzas de seguridad, y las denuncias «sen tregua».

Delitos coordinados

Feijoo, que compareció tras el Consello, en la que se activó el decreto de ayudas directas a los afectados por los incendios, sostiene que no puede asegurar que exista «unha trama» de incendiarios homicidas como tal, pero no le cabe duda de que el pasado fin de semana existió intencionalidad de hacer daño de forma simultánea. Y se felicitó por la iniciativa de la Fiscalía Superior de Galicia, que ha abierto una investigación para ver si hubo planificación coordinada en los fuegos.

Feijoo también fue preguntado por las «doce horas» de descontrol que admitió y que enmarcó entre las 8 de la tarde del domingo y la mañana del lunes, cuando el huracán Ophelia dio una tregua. Pero esta vez se adentró en ese jardín para repartir responsabilidades entre las otras Administraciones con competencias en el fuego. Y es que en la Xunta han molestado algunas declaraciones de alcaldes que denunciaron falta de medios tras haber renunciado en su día a montar brigadas contraincendios financiadas con las arcas autonómicas.

Insistió en que comparecerá en el Parlamento, para «falar de todo» y reflexionar sobre el modelo forestal, la Lei de Montes o la coordinación de las brigadas, pero ya deslizó apreciaciones que, a su entender, desmontan las teorías abanderadas por la oposición.

Entre 10 y 20 años de cárcel si hay riesgo para la vida

El Código Penal castiga los delitos de incendio forestal con penas de entre 10 y 20 años de cárcel cuando se ponga en riesgo la vida o la integridad física de las personas. La pena mínima para el autor de un incendio es de un año de cárcel, aunque esta se reduce a seis meses de prisión en los casos en que el fuego no llegue a propagarse. Si el autor es el que evita la propagación su conducta queda incluso exenta de pena.

La Xunta indemnizará a las familias de los muertos con 75.000 euros, cuatro veces más que en otras emergencias

Desde que se conoció la existencia de víctimas mortales durante la ola incendiaria, el presidente Feijoo advirtió que pondría a las familias de los fallecidos y a los que perdieron sus viviendas como objetivos prioritarios, por encima de las cuestiones ambientales y del debate político. El Consello da Xunta ha traducido ese desafío en cantidades tangibles que, como señaló el jefe del Ejecutivo, no alcanzarán para reparar las pérdidas, aunque aliviarán el daño «moral e económico».

Cada familia recibirá del Gobierno autonómico 75.000 euros, una cantidad que multiplica por cuatro los 18.000 euros que el Estado destina a las víctimas por emergencias ordinarias. Feijoo, que evitó anunciar el montante por respeto a los afectados, explicó esta distinción: «Non son vítimas dunha emerxencia. Sono dunha intencionalidade delituosa». Y por ello considera justo recompensar a los que representan «a cara máis amarga» de la tragedia. Además, la incapacidad permanente será recompensada con la misma cantidad, y la hospitalización tendrá ayudas de entre 60 y 103 euros diarios.

Habrá ayudas para las 32 viviendas que sufrieron daños parciales o a destrucción total Una desgracia colectiva que tocó de lleno también a las 2.500 personas desalojadas de sus viviendas, y más todavía a los que han sufrido daños en sus propiedades. Por ello, la Consellería de Infraestruturas será la responsable de canalizar las ayudas directas -se habilitarán en cuestión de días- que tendrán diferentes niveles según sea la afección. Así, por las casas que eran morada habitual se recibirán subvenciones hasta cubrir el 100 % del valor de reparación o reposición del inmueble, con un máximo que supondrá el 75 % del precio de una vivienda protegida del mismo municipio. En el caso de las viviendas ocasionales podrán percibirse ayudas de hasta el 40 %, incluyendo las construcciones anexas o elementos vinculados a la propiedad, como la electricidad o los pozos. Los enseres de primera necesidad estarán también cubiertos al 100 o al 40 %, dependiendo de si el uso del inmueble es habitual o esporádico. La consellería también se hará cargo de los gastos de alojamiento provisional. Todo esto en el caso de que los afectados carezcan de seguro. De tener cubiertos los daños, la Xunta se ofrece para asesorar y mediar para dinamizar al máximo los pagos indemnizatorios.

Las partidas para la reposición de daños llegarán también a las entidades locales que puedan acreditar daños derivados de los incendios. Y en próximos días se irán conociendo los canales administrativos para paliar los problemas que se hayan generado en comercios, terrenos forestales, cerramientos o captaciones de agua de titularidad privada.

Pontón le pide a Feijoo que se disculpe con los alcaldes afectados

Ana Pontón exige a Feijoo que se disculpe con los alcaldes de los municipios afectados por la ola de incendios forestales. La portavoz nacional del BNG reclama al presidente de la Xunta que asuma responsabilidades por una actuación «neglixente». Pontón calificó de fundamental la labor de los alcaldes tras iniciarse los incendios. Dijo que el BNG se suma a la petición de convocatoria urgente de un pleno extraordinario en el que comparezca Feijoo.

Leiceaga propone un gran pacto para transformar la política forestal

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, propone un gran pacto para transformar la política forestal y contraincendios de la Xunta, a fin de que pueda empezar a solucionarse «o que é un problema de país». El dirigente socialista dijo que ahora toca analizar políticamente lo ocurrido, y por eso pidió un pleno extraordinario en el que comparezca el presidente de la Xunta.

Leiceaga pide un debate sereno sobre las causas de los incendios, sobre cómo se pueden paliar sus consecuencias y sobre la actuación del Gobierno gallego en esta crisis. Preguntará también por las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo autonómico para evitar que se repita en el futuro una ola de incendios como la del fin de semana.