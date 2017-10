El Xurés, condenado a morir cada pocos años

0

En la raia seca de Ourense, la naturaleza no conoce fronteras ni el fuego tampoco. El parque natural del Xurés y el nacional del Gerês forman, teóricamente, un conjunto de dos caras. La más agreste y rocosa del Xurés quedó teñida de negro este domingo por un incendio que penetró en los montes ourensanos desde Portugal. No es la primera vez que ocurre. En el pueblo de Alvite (Muíños), uno de los más afectados, recuerdan que hace seis años hubo otro que entró de Portugal, aunque no tan violento como el del pasado domingo.

En Alvite, uno de los pueblos del parque natural, las fincas de alrededor de las casas están limpias y algunas cultivadas. Pese a ello, el fuego se metió en el núcleo. Quemó un pajar, dos hórreos y la finca del albergue de montaña. «O vento foi o que acelerou todo, en menos de catro horas cruzou a raia. Sabemos como está Portugal enteiro. É unha zona de gandería que necesita pastos e alí os pobos quedan retirados e non hai brigadas como aquí. Pero este lume non debería ter chegado, houbo posibilidade de atallalo cando chegaba de Portugal», dice Manuel González Couso, uno de los vecinos que perdió, como otros, una finca que tenía repoblada con más de cien castaños injertados que ya producían. Como la suya, desaparecieron otras plantaciones de robles o pinos, además de cultivos. Dice que pidió varias veces que fuese alguna brigada o tractor a hacer desbroces alrededor del pueblo y no recibió respuesta. «Ningún portugués prende lume para facer dano, pero é como quen tira unha pedra, que non sabes onde vai dar», tercia Celso Couso, que volvió a Alvite, cuando los vecinos ya habían sido desalojados, para salvar sus colmenas. Tiene 120 y las protege limpiando el terreno alrededor, pero aun así, después del descomunal incendio del domingo, algunas estaban tocadas. Este vecino, todavía nervioso por lo vivido el domingo, considera que los medios de extinción actuaron, pero no coordinados. «O lume de Portugal viña intocable, pero cando se deron conta xa estaba metido. O lume hai que apagalo cando hai oportunidade», aprecia.

Manuel Vázquez, de 84 años, recuerda el fuego que hace años cercó pueblos vecinos. Esta vez él se fue evacuado a Mugueimes. Al volver se encontró quemada la leña que ya tenía apilada. Celso y Manuel González debaten sobre las limitaciones de Portugal para afrontar los incendios: «Se non dan posto medios no rural deles, como os van poñer na fronteira?». Celso opina que el Xurés está «condenado a morrer cada catro ou cinco anos porque lle plantan aquí ou porque vén de Portugal. O que teñen que facer é abrir unha pista como é debido. O parque natural ten que ter servizos para atallar os lumes».