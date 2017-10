Paulo Lores: «Mucha gente me dice que saqué un cero en Matemáticas, pero un 10 en la vida»

0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo / La Voz 19/10/2017 05:00 h

Paulo Lores es un estudiante de segundo de bachillerato de Vigo que entregó una carta de protesta a su profesor de Matemáticas, que examinó a toda la clase al día siguiente de los incendios. Fotografió la misiva y la subió a su cuenta de Twitter @pauloRCCV, donde suele hablar del Celta, y comentó: «Esta mañana, después de todo lo pasado ayer, no nos han permitido el cambio de un examen de Matemáticas. Este ha sido el mío». Su texto se hizo viral como símbolo de la indignación gallega por los fuegos y fue retuiteado más de 11.000 veces.

-¿Cómo viviste el incendio ?

-Fue un día muy duro para todos. Ver que están quemando tu tierra y estás tan cerca genera impotencia. Sentí miedo de verdad.

-¿Qué hacías ese día?

-El domingo era la víspera del examen de Matemáticas, tenía pensado estudiar y por la mañana pude hacer algo, pero por la tarde estábamos todos preocupados por los incendios. En casa cada vez olía más a humo, incluso llegado un punto valoramos irnos de casa. Nos acostamos a las cuatro de la madrugada pendientes de amigos y vecinos que tuvieron que ser desalojados, era un alivio recibir noticias de que la cosa iba mejorando.

-¿Qué sentiste al ver el fuego? Dices en la carta que tuviste miedo de que las llamas llegasen a tu casa y fueses desalojado.

-Tuve miedo, sí, me impactó ver cómo vecinos de Samil o de Navia pedían cubos y mangueras realmente asustados, nunca había vivido algo así tan de cerca y la verdad es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo.

-En la prueba del lunes, ¿por qué decidiste entregar una carta?

-Si digo la verdad, creía que el examen se iba a aplazar, era lo normal, pero en cuanto nos enteramos de que no se suspendía, pensé que no debía quedarme callado y se me ocurrió escribir la carta. Se escuchaban helicópteros a la hora del examen, solo podía pensar en lo que había pasado.

-¿Cómo reaccionaron tus compañeros de clase ante tu iniciativa?

-Una de las cosas con las que me quedo de todo esto es la manera en la que han actuado todos mis compañeros. Me apoyaron ya antes de que todo se hiciese viral, muchos me han dicho que los representaba, pero que no se habían atrevido a hacerlo.

-¿Tu familia entendió tu gesto?

-Sí. Al principio tenía miedo de cómo reaccionarían, pero me equivoqué al dudar. Están orgullosos de mí y me enorgullezco.

-¿Este es el cero del que te sientes más orgulloso?

-No soy de sacar ceros, la verdad [se ríe], pero mucha gente me ha respondido con cosas del tipo «un 0 en Matemáticas, pero un 10 en la vida, enhorabuena». Me quedo con esa respuesta.

-¿Te imaginabas que tu carta se hiciese viral en Twitter?

-Me ha pillado completamente por sorpresa, sabía que podía tener alguna repercusión entre mis seguidores, pero me han llegado mensajes de todas partes, impensable. Sentí que debía hacerlo, no me pareció fuera de lo normal.

-La carta parece bien escrita. ¿Eres más de letras o de ciencias?

-Quizá no lo parezca, pero soy de ciencias, de hecho a mi profesora de Lengua no le gustan mucho mis comentarios de texto.

-¿Cuál es tu mensaje?

-Quiero dar las gracias por el apoyo recibido, pero yo solo he escrito una carta. El reconocimiento debería ser para toda la gente que salió a la calle sin medios a combatir el fuego.

-¿Qué les dices a los pirómanos?

-Jamás os daréis cuenta de todo el daño causado, ojalá pagaseis por ello, pensad que podrían ser vuestros familiares.

-¿Te felicitaron desde el Celta?

-No, y me habría hecho ilusión.