Las familias de los fallecidos recibirán 75.000 euros



La Voz de Galicia

Santiago 19/10/2017

El Consello da Xunta ha activado el decreto que permitirá a las consellerías habilitar ayudas directas para los afectados por los incendios. La prioridad, según relató el jefe del Ejecutivo, serán las familias de los cuatro fallecidos, que recibirán una cantidad que será más elevada de las que habitualmente se manejan como indemnización por casos de emergencias naturales. En concreto, se trata de una cantidad de 75.000 euros, y de entre 60 y 103 euros por cada día de hospitalización. La explicación de Feijoo es que no se puede comparar una circunstancia natural, como pueden ser unas inundaciones, con unos hechos detrás de los cuales está la mano del hombre con una «intencionalidade delictiva». Son, dijo el presidente, «a cara máis amarga», y por eso las ayudas serán inminentes. A continuación, la Consellería de Vivenda será la responsable de definir las partidas para la rehabilitación de casas, que se dividirá entre las que han quedado inhabitables y las que tienen daños parciales, y la misma distinción se hará con las que no eran la vivienda habitual. La Xunta va a lanzar una línea de asesoramiento para dinamizar el cobro de los seguros, y habrá partidas económicas para aquellas familias que carezcan de cobertura. En total, la Administración ha contabilizado 32 viviendas afectadas o destruidas. Las órdenes estarán publicadas en cuestión de días y Facenda será la responsable de poner el dinero a disposición de los diferentes departamentos. Las que sean de uso habitual, se beneficiarán de un 100 % del importe de reparación, con un tope máximo del valor del 75 % de una vivienda protegida en el mismo concello. Los enseres de las casas habituales tendrán una cobertura completa, y el 40 % del total en caso de ser ocasional. Vivenda también ayudará a sufragar los gastos derivados de alojamientos provisionales.

En cuando al paisaje, la Consellería de Medio Ambiente y la de Mar van a trabajar en el análisis de los ríos y las rías para minimizar el impacto de la ceniza, y activarán de forma urgente medidas correctoras para regenerar el suelo. El próximo martes se creará una comisión de coordinación para la recuperación de las zonas dañadas en los parques naturales.

Además, la propia Xunta promoverá una mesa de coordinación con ayuntamientos y diputaciones que cada administración dé cuenta «das súas responsabilidades».

En el terreno judicial y de las investigaciones, Feijoo insistió en la necesidad de abrir una reflexión sobre los condicionantes para que un incendiario vaya a juicio y que sea juzgado por un delito de terrorismo. «Que lle expliquen as familias dos falecidos se o que fan non atenta contra a vida das persoas ou afecta so o medio ambiente», reflexionó.