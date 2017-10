Europa no computará como déficit la lucha contra los incendios en Galicia y Asturias

0

Europa no computara como déficits todos los costes derivados de la última oleada de incendios en Asturias y Galicia. Los eurodiputados socialistas Jonás Fernández y José Blanco han expresado su satisfacción por este anuncio realizado por Pierre Moscovic, el comisario de Asuntos Económicos. Moscovici ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta de Jonás Fernández, durante la reunión de la comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento Europeo. Fernández considera que la respuesta del comisario es positiva, aunque en su opinión es necesario dar un tratamiento integral al gravísimo problema que suponen los incendios forestales. A propuesta de ambos eurodiputado, el Parlamento Europeo debatirá los mecanismos de respuesta a los incendios forestales en el norte de España y Portugal en el pleno que celebrará en Estrasburgo la próxima semana.

«Los brutales incendios en Asturias, Galicia y Portugal nos alertan sobre la necesidad urgente de invertir en una planificación forestal y medioambiental que aborde el despoblamiento de muchas áreas rurales y los nuevos retos climáticos. Acogemos con satisfacción que la CE sea sensible a nuestra demanda de que los costes derivados de los últimos incendios no computen en el déficit», ha asegurado el eurodiputado asturiano.

Por su parte, José Blanco ha insistido en la urgencia de adoptar medidas de mayor calado para prevenir el fuego y luchar contra sus consecuencias. «Considero acertada la decisión anunciada por el comisario Moscovici. No obstante, la respuesta no puede limitarse a flexibilizar los criterios de computación del déficit. Oleadas de incendios como la sufrida en los últimos días ponen de manifiesto las devastadoras consecuencias del cambio climático. Ello exige tomarse en serio este desafío», ha manifestado. «Es necesario revisar el Fondo de Solidaridad para que sea menos rígido, tenga más en cuenta la realidad económica de las zonas afectadas y sea realmente efectivo a la hora de paliar las consecuencias de desastres causados por el cambio climático. También es necesario mejorar la financiación que reciben zonas de alto valor ecológico incluidas en la Red Natura y golpeadas por incendios, porque la financiación del Programa LIFE no es suficiente. Y, por supuesto, reforzar el mecanismo europeo de protección civil para mejorar la capacidad y rapidez de respuesta», ha concluido.