Tejerina: «Estamos preparados para los incendios, no para los incendiarios»

Tejerina en Cea: «Había medios. La naturaleza no puede explicar estos incendios» La ministra de Medio Ambiente acompañada por el presidente de la Xunta Núñez Feijoo y la conselleira de Medio Rural han visitado Oseira, en San Cristovo de Cea, una de las zonas afectadas por las llamas

Tejerina en Cea: «Había medios. La naturaleza no puede explicar estos incendios» La ministra de Medio Ambiente acompañada por el presidente de la Xunta Núñez Feijoo y la conselleira de Medio Rural han visitado Oseira, en San Cristovo de Cea, una de las zonas afectadas por las llamas Álvaro Vaquero

Ourense, vigo / la voz 18/10/2017 05:00 h

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, visitó ayer el centro de coordinación de incendios forestales en Santiago y comprobó los daños del fuego en el municipio ourensano de San Cristovo de Cea, donde pidió a los ciudadanos que ayuden a identificar a los culpables. «Muchas veces los medios materiales no son la respuesta cuando las condiciones meteorológicas hacen cualquier medio material inservible», dijo la ministra, que recordó que los equipos aéreos no podían actuar debido a las condiciones climáticas. «Estamos preparados para los incendios, no para los incendiarios», añadió García Tejerina, que pidió ser «absolutamente intolerantes» con quienes queman el monte. Insistió en que ellos son los culpables: «Había medios preparados porque todos los dispositivos antiincendios tanto de la Xunta como del ministerio estaban ampliados para lo que suele ser habitual en esta época».

Con la ministra se reunió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que admitió que este fin de semana hubo «doce horas» en las que se «perdió el control» del fuego, situación que desvinculó de la política forestal y la gestión y advirtió que utilizar esta situación sería hacer «política con minúsculas y con partidista como adjetivo». En el mismo acto, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, habló de avances en la investigación. «Esperemos que nos lleven a detener a los culpables de estos incendios», señaló.

Mientras, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visitó la zona devastada de Chandebrito y criticó la falta de políticas de prevención por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El líder de los socialistas lamentó la «carencia absoluta de una estrategia nacional de lucha contra los incendios, que debería tener en cuenta la ampliación de recursos, políticas preventivas y reconstruir la legislación básica». Los socialistas pedirán la comparecencia de la ministra de Agricultura en el Congreso y mañana jueves Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de la Comisión Europea para, entre otras cuestiones, pedirle que active el Fondo de Solidaridad europeo para Galicia, Asturias y Castilla y León.

También el líder de Podemos viajó a Galicia. Pablo Iglesias acusa a la Xunta y al Gobierno de gestionar una política inadecuada en materia forestal. Iglesias se desplazó a Vigo para valorar la situación provocada por los incendios tras conocer algunos municipios afectados y reunirse con brigadistas. Al concluir, Iglesias relacionó la situación en los montes con la falta de medios para apagar las llamas y la falta de prevención. Reclama a la Xunta que «proteja a los bomberos forestales y urbanos, y a los brigadistas», pues sus condiciones «de precariedad» son «vergonzosas».

Un consejero balear habla de «imprudencia y mala gestión»

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Baleares, Vicenç Vidal (PSOE), lamentó ayer que haya muerto gente en los incendios de Galicia, una circunstancia que achaca a la «imprudencia y la mala gestión de recursos forestales». El responsable de política ambiental de la comunidad balear dijo en el pleno que su departamento ha puesto a disposición del pueblo gallego los recursos para hacer frente a los incendios.

Ciudadanos pide ayudas

Ante la oleada de incendios en el noroeste, Ciudadanos presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que solicita que se habiliten las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por los incendios forestales. Medidas, pide este grupo, que sean al menos similares a las que se habilitaron en el 2012 en otro episodio de fuegos.