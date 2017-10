Alberto Fernández Villar: «Es mejor estar en la calle lo menos posible»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo / La Voz 17/10/2017 05:00 h

El humo cubre Vigo desde el domingo por la mañana y las consecuencias sanitarias apenas empiezan a notarse. El jefe de neumología del Álvaro Cunqueiro, Alberto Fernández Villar (Marín, 1967) asegura que el hospital está preparado para dar respuesta, pero confía en que la situación no se agrave.

-¿La situación es grave ahora?

-Aquí se ha quemado biomasa, no es como cuando arde una empresa química o de neumáticos, que son más tóxicas. Esto produce una irritación leve de las vías respiratorias, la garganta, los ojos, la mucosa... Pero en principio no es grave para una persona sana. Lo peor es para los enfermos crónicos, que pueden descompensarse.

-¿Qué tienen que hacer las personas sanas para no empeorar?

-Deben minimizar la exposición al ambiente todo lo posible. Sobre todo, los menores de 15 y los mayores de 80. Los niños y los ancianos son los más vulnerables, no deberían salir a la calle. Pero no es lo mismo el que apaga el incendio que el que vive en el centro de Vigo, claro. En las casas hay que cerrar bien las puertas y ventanas y colocar toallas mojadas en las zonas de fuga. Es mejor estar en la calle lo menos posible hasta que se disipe el humo: si se puede evitar ir a la tienda, evitarlo.

-¿Por qué?

-Porque hay partículas en el ambiente. Esto es como estar en un sitio con una chimenea que no tiene un buen tiro. No se debe hacer deporte al aire libre y, si se va en coche, favorecer la recirculación dentro del propio vehículo.

-¿Conviene llevar mascarilla?

-La mascarilla de papel solo filtra partículas de más de diez micras; para las menores hacen falta protectores especiales, aunque está claro que siempre hace más una mascarilla de papel que nada.

-¿Y las personas con enfermedades crónicas?

-Deben ser persistentes con sus tratamientos habituales y utilizar sin miedo los tratamientos de rescate que tengan pactados con su médico. En Vigo hay 1.500 personas con terapia de oxígeno a domicilio; recomendamos que lo usen hasta 18 horas, que no pasa nada. Si los síntomas persisten, conviene llamar al 061

-¿Cuándo se debe ir a urgencias?

-Si los síntomas persisten al cabo de unos días o se nota mucha fatiga, sibilancias, pitidos, tos...

-El primer día atendieron a 25 personas por inhalación de humo. ¿Esperaban más?

-Esperábamos más incidencia; de momento no ha habido un impacto sanitario alarmante. En el caso de los atendidos en urgencias, son gente que estaba cerca de los incendios. Se les trata con nebulizadores y oxígeno y suelen responder bien. La gente quiere irse porque está inquieta por sus casas. Pero creemos que aún no ha llegado el pico de pacientes, porque todavía no sabemos el impacto del humo en los crónicos.

Cien personas atendidas por inhalar humo, irritación ocular y ansiedad

El cielo de Londres, Bristol, Devon y Cornwall se tiñó de un color gris rojizo por los incendios de Galicia y Portugal

Además de cuatro muertos, la oleada de incendios también deja ocho personas que sufrieron quemaduras, tres de ellas continúan aún hospitalizadas, y un centenar de atendidos por problemas respiratorios, ansiedad e irritación ocular.

Los hospitales de Vigo han atendido entre el domingo y el mediodía de ayer a 39 personas intoxicadas por inhalar humo. En el Álvaro Cunqueiro asistieron a 25 y en Povisa, a 14. Ninguno de ellos fue ingresado. Sí necesitó hospitalización una persona con una fractura de rodilla en el Cunqueiro. Además, en Povisa, que es referencia para quemados, trataron a cinco ciudadanos con este tipo de heridas y uno de ellos está ingresado por quemaduras graves.

El servicio de urgencias del CHUO, de Ourense, ha atendido a nueve personas con síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono desde el viernes. Es una de las consecuencias de la oleada de incendios que ayer hacía prácticamente irrespirable el aire tanto en la capital como en otros núcleos ourensanos. De estos nueve asistidos, cuatro continúan ingresados en observación, aunque con pronóstico leve. Dos de estos pacientes son miembros de las brigadas de extinción que trabajaban en los incendios de la zona de O Carballiño y Melón a los que se prevé dar el alta hoy martes. Al CHUO también llegó ayer un paciente ourensano trasladado desde el Álvaro Cunqueiro de Vigo.

30 pacientes de Carballeda

Además se ha atendido a personas con problemas respiratorios, tanto en los hospitales ourensanos como en los del resto de la provincia. En O Carballiño hubo tres pacientes atendidos por irritación ocular y en Ribadavia se detectó ayer un aumento de consultas urgentes, la mayoría procedentes de Carballeda de Avia, donde se produjo uno de los fuegos más violentos. Treinta pacientes procedentes de ese núcleo fueron atendidos en la capital de O Ribeiro por quemaduras leves, irritación ocular y ansiedad. En el resto de la provincia, la mayoría de los que requieren asistencia son personas que han visto complicarse las patologías respiratorias crónicas, pero también por crisis de ansiedad. También en la provincia de Lugo un hombre tuvo que ser atendido por quemaduras al intentar sofocar las llamas.

El intenso humo provocado por los incendios que han asolado Galicia en las últimas horas también ha afectado a Inglaterra, concretamente a las ciudades de Londres, Bristol, Devon y Cornwall. Sus habitantes han visto ayer cómo el cielo se tiñó de un color gris rojizo al arrastrar el ciclón extratropical Ophelia partículas de polvo y humo del desierto del Sáhara y de los incendios de Galicia y Portugal. El Daily Mail recoge esta situación en portada en su versión en línea, y muestra una serie de fotos en las que se puede ver que tapan el sol en la capital londinense el polvo y el humo arrastrados por los vientos del sur de Ophelia, cuyos efectos más fuertes se han notado en Irlanda con fuerte oleaje y rachas de viento que superan los 120 kilómetros por hora. Ya han muerto tres personas, hay 120.000 hogares sin electricidad y el tejado de un colegio y las cubierta de un estadio han volado, literalmente.

Con información de Ángel Paniagua, Fina Ulloa y Susana Acosta