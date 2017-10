Un estudiante vigués: «No estoy en condiciones de hacer el examen, no puedo pensar en matrices» Paulo, de 2.º de bachillerato, intentó convencer al profesor de que le aplazara la prueba

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 17/10/2017 05:00 h

El lunes Paulo, un estudiante vigués de 2.º de bachillerato, no tenía el cuerpo para hacer un examen de Matemáticas. Después de una noche en la que solo consiguió dormir tres horas, intentó convencer al profesor de que le aplazara la prueba. Como no lo consiguió, en vez de resolver los ejercicios planteados decidió responder al docente con una carta, que luego publicó en Twitter, en la que le explica que no se encontraba en condiciones de ponerse «a pensar en matrices y determinantes». «Mi mente no está aquí, está con mi tierra y mi gente», argumenta.

Aunque asume que su decisión puede acarrearle consecuencias negativas en su relación con el profesor y en la evaluación, el joven asegura: «Es el cero del que más orgulloso estoy y estaré en la vida».