Ánxeles Vázquez: «Ardeu ata o céspede regado»

Tejerina en Cea: «Había medios. La naturaleza no puede explicar estos incendios» La ministra de Medio Ambiente acompañada por el presidente de la Xunta Núñez Feijoo y la conselleira de Medio Rural han visitado Oseira, en San Cristovo de Cea, una de las zonas afectadas por las llamas Álvaro Vaquero

Pide a los ciudadanos que sean «absolutamente intolerantes» con los incendiarios

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, estuvo esta mañana en Ourense tras visitar el centro de coordinación de incendios forestales en Santiago de Compostela. La titular del Ministerio, que comprobó los daños del fuego en el municipio de San Cristovo de Cea, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren en la identificación de los culpables. «Los incendios son algo muy dramático. Todos empiezan en una chispa. Algunos desgraciadamente vemos que en varios focos al tiempo, pero muchas veces los medios materiales no son la respuesta cuando las condiciones meteorológicas hacen cualquier medio material inservible. Y yo insisto, ayer los medios aéreos no podían volar. No es falta de medios, es que la naturaleza se impone y lo que tenemos que hacer es evitar que esos incendios se produzcan y quien los provoca no puede sentirse impune. Ahí el conjunto de la sociedad nos tenemos que hacer absolutamente intolerantes», dijo la ministra, que hizo hincapié en que «se daban las condiciones para hacer daño». García Tejerina insistió en que la previsión fue adecuada: «Había medios preparados porque todos los dispositivos anti incendios tanto de la Xunta como del Ministerio estaban ampliados para lo que suele ser habitual en esta época del año, en el mes de octubre, pero es la lucha también de todos contra los incendiarios lo que nos va a ayudar a que no se repitan escenas, imágenes y paisajes de desolación como los que acabamos de ver».

Seguir leyendo