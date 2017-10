Seis focos activos en Vigo y otros seis grandes frentes de categoría 2 siguen devastando el sur de la provincia

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Javier Romero

Vigo 16/10/2017 12:06 h

Vigo sigue sumida en el caos por la presencia del fuego durante toda la noche y la mañana de hoy en Alcabre, Coruxo, Zamáns, A Madroa, Freixo y Fragoselo, además de otros dos focos forestales en el perímetro de la primera ciudad de Galicia y otros seis grandes frentes que siguen avanzando de forma descontrolada por buena parte del área metropolitana de Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra. Dichos incendios mantienen la alerta dos decretada por la Xunta desde ayer, y que Medio Rural todavía no ha dado por estabilizados, lo que hace pensar que la superficie calcinada, aunque el Gobierno gallego no está aportando las extensiones afectadas, será catastrófica. A tal punto se ha llegado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una fecha clave como hoy para el conflicto político catalán ha decidido desplazarse de urgencia a Galicia.

Baiona, Nigrán, Salvaterra do Miño, Gondomar, As Neves y Ponteareas son los otros municipios que peor lo están pasando. Las llamas llevan al menos un día devorando todo lo encuentran a su paso avivadas por las fuentes rachas de viento que soplaron en el día de ayer y la madrugada de hoy. La bajada de temperatura registrada hoy tampoco parece estar ayudando muchos a los equipos de emergencias. Fuentes oficiales confirmaron que pasadas las nueve de la mañana pudieron despegar los aviones destinados a la extinción. Poco después, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, desveló que solo en Vigo fueron desalojadas unas 400 viviendas, las personas que vivían en 200 de estas casas pudieron dormir en hoteles habilitados en la ciudad. Caballero seguía sosteniendo pasadas las 10.00 horas que la situación está controlada, algo que repitió ayer a la vez que, por ejemplo, en Navia se formaban cadenas humanas para evitar que el fuego entrase en las casas.

Hoy la situación parece que sí está más estabilizada, aunque fue desalojado el mercadillo de San Cosme. Caballero aseguró también que en el caso de Vigo no existe evidencia de física intencionalidad, aunque todo indica que no fueron accidentales. El veterano alcalde socialista añadió que el fuego en Plaza España fue sorprendente y no obedece a la lógica, a la vez que confirmaba que desde ayer se registraron 20 frentes en la ciudad de Vigo con daños materiales que todavía no han sido cuantificados.