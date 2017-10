El PSOE aparca la crítica política a Feijoo y En Marea y el BNG cuestionan el dispositivo

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 16/10/2017 14:03 h

La devastadora ola de incendios que ha asolado Galicia este fin de semana, y que se ha cobrado ya la vida de cuatro personas, ha desencadenado reacciones de distinta intensidad en las filas de la oposición.

Los tres grupos han coincidido en solidarizarse con las víctimas, con los ciudadanos y los medios que trabajan incansablemente, y también han insistido en que ahora lo prioritario es extinguir el fuego y evitar nuevos daños. Pero no todos han aparcado de verdad la crítica política. Xaquín Fernández Leiceaga ha advertido de que ya llegará el tiempo de «dirimir as responsabilidades penais e políticas» y ha apostado por la máxima transparencia informativa. Los socialistas han solicitado la alteración del orden del día del pleno que tiene previsto celebrarse hoy mismo. «Os esforzos teñen que centrarse agora en apagar o lume», ha dicho el portavoz socialista.

Luís Villares, de En Marea, ha calificado el momento que vive Galicia como de «emerxencia nacional» y ha asegurado que no estamos ante el momento de pedir dimisiones, pero sí explicaciones. El líder el grupo, que ha apostado por suspender el pleno de esta semana y convocar otro extraordinario la que viene para que comparezca Feijoo, sí ha puesto el acento en los medios. «O factor do clima e dos incendiarios non son imputables á Xunta, pero si ao mellor ter un dispositivo acorde as circunstancias: non é admisible que haxa brigadistas na casa sen contrato». En Marea sostiene que también es el momento de la unidad de los cuatro grupos parlamentarios para pedir explicaciones al Gobierno gallego, y ha anunciado su apoyo a las movilizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Ana Pontón, del BNG, ha exigido que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca este mismo martes en el Parlamento de Galicia aprovechando la sesión ordinaria del pleno para explicar la situación derivada de la «catástrofe» de los incendios que se ha vivido en Galicia desde este fin de semana. Además, y aunque ha asegurado que la «prioridad» ahora es apagar los fuegos y ha rechazado hacer un uso «carroñeiro» de esta situación, ha lamentado que los gallegos se han quedado en situación de «desamparo» por parte de Xunta y Gobierno central.

El último en comparecer ha sido Pedro Puy, portavoz del PP, el grupo mayoritario, quien ha anunciado que hoy comparecerá ante la Cámara gallega la conselleira de Medio Rural, para dar las oportunas explicaciones. Puy ha lamentado la muerte de cuatro personas, ha mostrado su apoyo a los ciudadanos y medios que luchan contra el fuego y, al igual que Feijoo, ha puesto el foco en una actividad incendiaria y delictiva sin precedentes. «Galicia non arde, estana a queimar», ha dicho. El portavoz popular, que expresado que los causantes sean detenidos y juzgados por sus actos delictivos, ha insistido en que «hoxe é o día de condenar a actividade incendiaria e de apoiar aos que se xogan a vida».