Feijoo: «A ver si aguantamos esta noite»

16/10/2017 00:30 h

«Estamos nunha situación crítica». Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al referirse a la situación que vive Galicia por los numerosos incendios forestales activos.

En una entrevista en Televisión de Galicia, Feijoo ha anticipado una «noite longa» en la que continuará el trabajo de «máis de 5.000 persoas» que forman el dispositivo contra incendios.

Con «preocupación máxima», el titular de la Xunta explica que Galicia sufre a última hora de la noche «todavía máis» los efectos del viento, que llegan de los restos del huracán Ophelia. «Agora o máis importante é protexer as zoas perimetrais das cidades e as áreas poboadas», ha mantenido el presidente autonómico, que ha agradecido el trabajo de todos, con gran «colaboración dos veciños», y ha remitido al 112 a cualquiera que sufra alguna eventualidad.

Esta «situación moi, moi complicada» llega en un momento en el que «todos os fenómenos atmosféricos adversos déronse cita nas últimas horas», con más de veinticinco nuevos incendios entre la medianoche de ayer y las 9 horas de hoy. «Vamos a ver si aguantamos esta noite», ha continuado.

Núñez Feijóo, que ve a Galicia en «unha situación crítica», pide a la población «que non inicie viaxes e moito menos por carreteras comarcais e forestais». En ese sentido, ha lamentado la muerte de dos personas calcinadas por el fuego en Nigrán, y, para no seguir con desgracias personales, ha recomendado que las casas estén «canto máis cerradas, mellor», con «fiestras e portas». «Se hai algún lume preto ou cren que se pode aproximar, o mellor é avisar ao 112 e non intentar protexer a casa, senón as persoas», ha subrayado.

Los equipos de emergencias son «conscientes» de lo que ocurre y esperan la disminución del viento, sobre las dos horas de esta madrugada, para retomar «o control dos lumes». Aclara que se trabajará «sen límite» e insiste en su llamamiento para que «ante calqueira dúbida, que o importante sexa a integridade das persoas», más allá de los bienes o las viviendas.

En su intervención, en la que ha dicho que «sen dúbida» los incendios han sido provocados, ha condenado la «actividade homicida incendiaria» de unas personas que «intentaron queimar casi todo» en la comunidad.

Ha mostrado su malestar, además, con los fuegos que cree que «poden entrar pola noite de Portugal», un país que está «sobrepasado e sen facer fronte aos seus incendios»: «Non podemos facer fronte aos lumes que entran dende Portugal de forma continuada», ha censurado.

La Xunta ha decidido prorrogar todos los contratos de brigadistas y medios aéreos: «Non hai ningún límite dende o punto de vista económico», ha concluido. Y, a través de la red social Twitter, Núñez Feijoo ha expresado su pésame hacia las víctimas: «Mi pésame y dolor por las víctimas. Mi repulsa a los incendiarios. Galicia apoya a los equipos: no solo apagan fuegos, sino salvan vidas», ha dicho.