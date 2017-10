La UME refuerza su dispositivo en Galicia con efectivos de Valencia, Madrid y Zaragoza Feijoo califica de «actividade incendiaria homicida» la ola de incendios con 146 fuegos desde el viernes y 28 que se iniciaron en horas nocturnas esta madrugada

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 15/10/2017 19:55 h

Además de los 300 efectivos de la UME, además de las brigadas de la Xunta, brigadas municipales, bomberos comarcales y urbanos, Galicia contará en las próximas horas con efectivos de la UME de Valencia, Madrid y Zaragoza para luchar contra los incendios forestales. Así lo acaba de anunciar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, desde el Centro de Coordinación de Santiago, en el que sigue la evolución del fuego junto al delegado del Gobierno, el teniente coronel de la UME y el director xeral responsable en materia de incendios forestales. La situación es «preocupante» y por eso se han dado instrucciones desde el Gobierno central para reforzar hasta 500 efectivos de la UME el operativo. Está previsto que lleguen a la comunidad de madrugada.

«Estamos comprobando que hai unha actividade incendiaria homicida e que levamos xa varios días con ela». Desde el viernes se han producido 146 fuegos, 60 de ellos durante esta jornada y de ellos, 28 han comenzado entre la medianoche y las 9 de la mañana. Además, ha recalcado el presidente, si el fuego primero se cebaba con los parques naturales, ahora está atacando en zonas urbanas.

La primera prioridad son las zonas pobladas, explicó Feijoo. La segunda son las zonas en las que hay polígonos industriales y naves que puedan verse afectadas. «Durante o día tivemos momentos en que os lumes estaban controlados», pero en cuestión de entre 30 y 60 minutos volvían a descontrolarse.

«Estamos loitando contra todo e contra todos»: contra los incendios, las condiciones climatológicas, los fuegos que llegan de Portugal y una previsión de incremento del viento en la costa. «Son condicións que na última década nunca as viviramos», lamentó el presidente. La ola de incendios se produce bajo los «efectos climatolóxicos máis adversos posibles»: sequía continuada y persistente y vientos cada vez más intensos, que podrían doblar su velocidad, hasta los 39 kilómetros por hora a causa de los restos del huracán Ophelia. A esto hay que sumar que los fuegos que se producen en la frontera de Portugal «por primeira vez vimos como saltaban o río Miño». Feijoo ha dicho a la ministra de Medio Ambiente que «non podemos seguir soportando os lumes que están entrando de Portugal».

El presidente Feijoo quiso mandar un mensaje a los incendiarios, a los brigadistas y a la población. A los primeros les advirtió de que «están bordeando o homicidio» y jugando con vidas humanas y que aunque «estamos acostumados a este tipo de actividades, o que está ocurrindo en zonas habitadas é algo que nos preocupa de forma excesiva». Porque «é evidente que é unha actividade incendiaria en zonas moi habitadas con lumes pantalla moi potentes na ría de Vigo e noutros lugares de Galicia». Es más, «algúns dos lumes acreditan que algunha xente sabe o que ten que queimar, como o ten que queimar e en que lugar ten que queimalo». A las brigadas, Feijoo envió un mensaje de profesionalidad y agradecimiento: «Sabemos o que están facendo, sabemos o que están arriscando, e estamos moi orgullosos deles». También subrayó que decir que el dispositivo de lucha contra incendios no es eficiente «é unha ofensa» a los que trabajan en la extinción y también «non saber nin querer saber o traballo excepcional que se está a facer». A la ciudadanía les ha pedido colaboración: «Pido que estean atentos aos avisos e que en caso de dúbida estean en zonas seguras. Mentres non pase o vento non estamos seguros».