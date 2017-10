Carmela Silva acusa a Rueda de estar detrás de las mociones de Tui y Fene

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La voz 14/10/2017

«As mocións de censura son legais, pero todas as que puxo en marcha Rueda son ilexítimas e carroñeiras». Con estas palabras valoró ayer la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, las mociones de censura promovidas en los concellos de Tui y Fene.

Silva no dudó en acusar al vicepresidente de la Xunta de ser el promotor de las mociones en la provincia de Pontevedra al decir que Alfonso Rueda está detrás de la operación: «Representa ao peor herdeiro do anterior presidente da Deputación, Rafael Louzán. Segue os seus mesmos métodos e toda Galicia sabe que detrás desas mocións hai contraprestacións de todo tipo que Rueda aínda non explicou».

En el caso concreto de la de Tui, Carmela Silva manifestó que «é o caso máis grave, porque se fai contra un goberno que veu cambiar a política vergoñosa, arbitraria, escura e sen proxecto para Tui, onde o alcalde demostrou que hai outra forma de facer política».