Rueda tacha de disparates las declaraciones de Villares sobre la moción de censura en Tui

Pontevedra / La voz 13/10/2017 05:00 h

Las acusaciones del portavoz de En Marea, Luís Villares, en relación con la moción de censura apuntalada en Tui por Converxencia 21, Partido Popular, Alternativa Popular de Tui y Ciudadanos Tudenses encontraron ayer respuesta en el vicepresidente de la Xunta. Alfonso Rueda, al término de los actos en Pontevedra en conmemoración de la patrona de la Guardia Civil, manifestó que «o señor Villares ten dito tantos disparates dende que exerce de portavoz de En Marea-Podemos que este é un máis. Segue na súa liña».

«Creo que nin merece a pena contestarlle», añadió, al tiempo que le instó a tener «un mínimo de coherencia e un mínimo de respecto aos representantes políticos». Esta fue la respuesta que el vicepresidente autonómico dio a las palabras de Luís Villares del miércoles cuando aseguró que «Rueda emprega os orzamentos da Xunta para traficar coas alcaldías de Pontevedra co obxectivo de recuperar a Deputación».

Reprochó al portavoz de En Marea que estuviese «moi acostumado a insultar e moi pouco acostumado a dicir algunha cousa con certo sentido». A este respecto, aludió al hecho de que Villares, que es «un señor que ditaba sentencias non hai moito tempo como maxistrado, dixo hai uns días que hai leis que non teñen porque obrigar si a un non lle gustan. A partir de aí se poden dicir moitos disparates e facer acusacións sen fundamento e esta é unha máis».

De igual modo, Alfonso Rueda reconoció que le había llamado la atención que Luís Villares hubiese comparecido al lado de Laureano Alonso, edil de Deportes en Tui por Son de Tui, toda vez que se trata de una persona que «rexeitaba que o PP apoiara como alcalde a unha persoa que non foi na lista máis votada. Home, pois benvido a realidade. Recordarlle que no seu momento o PP foi a lista máis votada no Concello de Tui, igual que en moitos sitios, e contribuíron eles a que non puideramos chegar á alcaldía».