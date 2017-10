Siguen activos varios incendios en las provincias de Ourense y Lugo

El fuego ha rebrotado con fuerza a primera hora de la tarde en la parroquia de Meiraos

Un incendio forestal que se declaró poco antes de las siete y media de la mañana de ayer en la parroquia de Meiraos -en la imagen sobre estas líneas-, perteneciente al municipio de Folgoso do Courel, permaneció activo durante toda la noche y todavía no ha sido controlado. Según informó por la malana la la Consellería de Medio Rural, el fuego estaba perimetrado y había dejado de extenderse.No obstante, a primera hora de la tarde ha rebrotado con fuerza en uno de sus flancos, llegando incluso a quemar algunas mangueras de los servicios de extinción. También a primera hora de la tarde se ha declarado otros dos incendio forestales en la parroquias de Santiago de Cangas, en el municipio de Pantón, y de Esmeriz, en Carballedo. Por ahora no se conocen datos sobre la superficie afectada ni sobre los medios que trabajan en la extinción.

