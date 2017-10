El PP de Fene y un partido afín a En Marea se alían en una moción de censura al alcalde del BNG

0

La Voz de Galicia carla elías

fene / la voz 12/10/2017 05:00 h

La inestabilidad política de Fene vuelve a dar una vuelta de tuerca con la presentación ayer de una moción de censura contra el alcalde, el nacionalista Juventino Trigo. PP y Somos Fene, un partido afín a En Marea, alcanzaron un acuerdo tras un año de acercamientos que se materializó ayer al presentar por registro la propuesta de moción. Ambos suman nueve ediles -siete y dos, respectivamente-, mayoría para sacar adelante la moción.

Desde ambos grupos coinciden en destacar el «desgobierno» como razón. El BNG llegó a la alcaldía las pasadas elecciones, en las que consiguió cuatro concejales a los que sumó, inicialmente, tres del PSOE y dos de Somos. Sin embargo, en agosto del año pasado se rompió el tripartito al expulsar del gobierno el BNG a sus socios. Dos meses más tarde sumó a la concejala de EU, insuficiente para recuperar la mayoría. «Pasó de ser un alcalde legal y legítimo a ser un alcalde ilegítimo», critica el portavoz del PP, Gumersindo Galego. «No hay ni plan de urbanismo ni presupuestos, ni se solucionan los pasos elevados sobre la vía del tren...», lamenta. También critica «la prepotencia con la que actúa: ni contesta a preguntas ni da información ni nada». El popular ya ejerció como regidor durante el anterior mandato y ahora volverá a asumir el bastón de mando, cuando previsiblemente se materialice la moción. Será en un pleno el día 26 de este mes, es decir, tras diez días hábiles, tal y como marca la ley. Galego destaca la parálisis del gobierno municipal desde que actúa en solitario.

¿Cómo ha sido posible que lleguen a un acuerdo los dos partidos enfrentados en ideas políticas? Galego apunta al acuerdo de gobierno que ya firmó Somos con el tripartito como líneas a seguir. Y Xosé Manuel Bastida, portavoz de Somos Fene, diferencia la política estatal de la local. «Temos claro que o ideario dunha organización política non é un bloque monolítico. Queremos que os veciños vivan o mellor posible. Diferenciamos a política local da estatal e da mundial [...]. Coincidimos en multitude de cousas co PP para o goberno de Fene. Todo o que non puidemos facer co BNG farémolo agora», recalca.

El pasado mes de junio ya hubo un primer intento de presentar una moción sin que finalmente fuese registrada al ser suspendidos los ediles de Somos de Participación Democrática Directa, el partido instrumental con el que se presentaron a los comicios. Pasaron a considerarse concejales no adscritos. Este extremo fue suspendido por un juzgado de lo contencioso administrativo la semana pasada, y de este nuevo intento se ha desligado el PSOE.

Por su parte, el todavía alcalde, el nacionalista Juventino Trigo, indicó ayer que se reunirían próximamente para valorar la moción. No obstante, invitó al PP y a Somos a «explicar os motivos». «Imos seguir traballando no Concello porque hai demasiadas actuacións, obras e proxectos para deixalos parados», indicó.

EU rechazó la moción considerando «inxustificable entregar o goberno a un partido que practica políticas antisociais e duros recortes contra os dereitos da cidadanía».