La Xunta propone abrir a profesores de toda España el concurso gallego de traslados

La Voz de Galicia

santiago / la voz 10/10/2017 05:00 h

«Nesta convocatoria permítese participar ao profesorado que, reunindo os requisitos xerais que se prevén nela, teña destino definitivo fóra da comunidade autónoma de Galicia». Así comienza el segundo párrafo del borrador de la convocatoria del concurso de traslados autonómico que la Consellería de Educación ha remitido a los sindicatos y que se debatirá en la próxima mesa sectorial. Una redacción que, en esencia, viene a decir que el concurso de traslados de este año, que es de carácter autonómico, está abierto a docentes de toda España. ¿Por qué? Para minimizar los efectos de que Galicia tenga un baremo distinto al resto de los comunidades, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló en su día que la Xunta debía puntuar el tiempo que los profesores han sido interinos, mientras que en el resto de España no se tiene en cuenta. Esa es la justificación que aparece en ese segundo párrafo del borrador, que la Xunta ha preferido no comentar al no haberse convocado aún la mesa sectorial en la que se tratará.

La reacción no se ha hecho esperar. Paula Carreiro, de UGT, afirma que esta decisión «coarta o dereito á mobilidade do profesorado». Tampoco está de acuerdo con que Galicia abra su concurso autonómico al resto de las comunidades Julio Díaz, del sindicato ANPE, que recuerda que hasta el momento se abría el concurso de Galicia a aquellas comunidades que permitían a los docentes gallegos optar a sus plazas, un sistema a su juicio más justo. Díaz puntualiza: «Estamos de acordo se queren facer un concurso estatal todos os anos», pero no con esta opción. Verísimo Pazos, de CC. OO., a la espera de valorar detenidamente el texto también hizo alusión a que hasta el momento había una «corresponsabilidade» entre comunidades, y se pregunta hasta qué punto minimiza esta decisión los efectos del baremo distinto de Galicia.

A esa «reciprocidade» se refiere también Suso Bermello, de la CIG, que, aunque no cree que se dé un efecto llamada, sí cree que la Xunta debería negociar con las otras comunidades abrir sus respectivos concursos. Además, pone el acento en que solo determinadas especialidades piden acreditar cierto conocimiento de la lengua gallega, cuando «todas as vacantes deberan ter un perfil lingüístico».