Pablo Casado advierte a Puigdemont que puede acabar como Companys

La Voz de Galicia fran balado

madrid / la voz 10/10/2017 05:00 h

Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, advirtió ayer a Puigdemont que no siga adelante con sus planes de declarar la independencia de Cataluña, ya que «a lo mejor acaba como el que la declaró hace 83 años», dijo, en referencia al expresidente de la Generalitat Lluís Companys, encarcelado en 1934 tras haberse encaramado a un balcón para proclamar la autodeterminación en la Segunda República. Años después, ya con Franco en el poder, fue fusilado, algo que el dirigente popular quiso dejar claro que no deseaba. «Hace 83 años», puntualizó, insistiendo en un final entre rejas. «Por sedición y rebeldía, no te libras», precisaron fuentes del partido, apuntando al Código Penal, que contempla hasta 30 años de cárcel.

En Génova están a la expectativa de lo que suceda en el pleno del Parlamento catalán de esta tarde (18 horas), en el que los secesionistas podrían proclamar la independencia. «No sabemos lo que va a pasar, pero Puigdemont responde a Gabriel (CUP)», apuntan desde la dirección, poniéndose en lo peor. Tampoco saben cuál sería la respuesta del Gobierno, y se limitan a decir que «a Rajoy se le ve tranquilo», aunque insisten en la importancia de contar con el respaldo de Rivera y de Sánchez. Conforme al primero no hay dudas, pero no sucede lo mismo con el secretario general socialista. «Lleva un mes sacándonos a pelear con una mano a la espalda», lamentan al criticar su falta de compromiso en ciertos episodios, así como su doble discurso.

Precisamente, Sánchez volvió ayer a hacer gala de esta ambigüedad al insistir en la vía del diálogo hasta el último instante, aunque garantizando, ahora sí, que apoyará al Gobierno si Puigdemont cumple con su promesa. Lo hizo en una comparecencia en la Ciudad Condal junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Ninguno de los dos participó en la multitudinaria marcha del domingo en Barcelona. Según Albert Rivera, «por complejos o por cálculos». En Ciudadanos siguen defendiendo la aplicación inmediata del artículo 155 y la convocatoria de elecciones.

La Xunta ofrece ayuda a los alumnos gallegos en Cataluña que quieran volver

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ofreció ayer su ayuda a los alumnos gallegos (universitarios y no universitarios) que estudien en Cataluña y que quieran trasladar su expediente a Galicia debido a la actual situación de inestabilidad social y política. Educación se ofrece a facilitar los trámites para integrarlos en centros gallegos.

El ofrecimiento lo realizó ayer el conselleiro Román Rodríguez durante una visita al CIFP Politécnico de Santiago. La propuesta de la Xunta garantiza a todos los alumnos de enseñanzas no universitarias una plaza escolar en centros financiados con dinero público. En el caso de alumnos universitarios, la consellería ofrece a los estudiantes que lo deseen todo el apoyo necesario para facilitar el traslado de expediente de una universidad catalana a una gallega, atendiendo, además, a la situación concreta de cada titulación y centro universitario.

El Gobierno gallego no cuenta con una estimación de cuántos alumnos de origen gallego están cursando estudios en la comunidad catalana. Según las últimas estadísticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en sus estudios de grado había matriculados el curso pasado más de 130 estudiantes procedentes de alguna de las cuatro provincias gallegas.

De todos modos, sí que se ha producido algún contacto informal de los estudiantes y sus familias para saber cómo se podría poner en marcha el proceso de traslado de expediente, según explicaron desde el departamento que dirige Román Rodríguez.