Suspendidos ya 10.000 exámenes de conducir en Galicia por la huelga de examinadores

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 09/10/2017 05:00 h

«Casi todas las autoescuelas estamos aguantando como podemos, con la esperanza de que pase esta locura». José Manuel López Marín es el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas y uno de esos empresarios que «aguantan» para no tener que cerrar las puertas y dejar en la calle a centenares de empleados. La locura de la que habla Marín es la huelga de examinadores de Tráfico, que desde el pasado 19 de junio paraliza tres días por semana los exámenes prácticos del carné de conducir en toda España.

Salvo el mes de agosto, que muchos de los huelguistas aprovecharon para coger sus vacaciones de verano, los examinadores se mantienen firmes en su postura y todos los lunes, martes y miércoles se plantan y no trabajan. Llevan así 34 días, y habrá más, porque la huelga ha sido convocada también para todo este mes de octubre. El paro es secundado por una gran mayoría de los examinadores. Reclaman una subida mensual de 250 euros en concepto de complemento específico por las singularidades y penosidades de su trabajo.

Las últimas cifras ofrecidas por la Dirección General de Tráfico fijan en un 66 % la media de seguimiento de la huelga, algo menos que en junio y julio, cuando los datos apuntaban a casi un 80 % en todo el territorio nacional.

En Galicia, el paro es, por el momento, casi general. Los examinadores, agrupados en la potente asociación Asextra, mantienen su posición pese al dinero que Tráfico les descuenta de su nómina por cada día no trabajado. Desde que comenzó la huelga, en Galicia se han cancelado más de 10.000 exámenes prácticos del carné de conducir (unos 300 al día). Pero también es cierto que cada jefatura de Tráfico ha ido recolocando a los aspirantes en las fechas disponibles, el mes de agosto y los jueves y viernes de cada semana, con lo que han conseguido examinar a la práctica totalidad de los alumnos matriculados en las autoescuelas. Que no se hayan podido examinar en esos días no significa que no lo hayan hecho en otra fecha, aseguran las fuentes consultadas.

La DGT informó de que en septiembre se han realizado en el conjunto de España más de 56.000 pruebas prácticas del carné de conducir. De Galicia no han trascendido datos oficiales, pero según las cifras que maneja la consultora especializada Pons Seguridad Vial, las jefaturas gallegas han expedido unos 21.000 permisos de conducir en junio, julio y agosto, solo mil menos que en el mismo período del año pasado. De acuerdo con esas cifras, el mayor desfase se produjo en julio, con un 41 % menos de carnés tramitados en Galicia, lo que indicaría que la reprogramación de exámenes en otros días ha surtido efecto salvo en julio, que sería el mes de más incidencia de la huelga.

De hecho, fuentes de la DGT aseguran que las citas se están reprogramando y que los exámenes se realizan, aunque con retrasos de entre una y dos semanas sobre la fecha prevista.

Un prolongado conflicto entre dos partes que hunde a una tercera, las autoescuelas

La huelga de los examinadores de Tráfico se prolongará al menos un mes más y volverá a bloquear las pruebas de conducir los lunes, martes y miércoles. Ni los examinadores ni la DGT se han movido de sus posiciones iniciales. Estas son las claves del conflicto.

¿Quiénes son los huelguistas y qué reclaman?

Los examinadores del carné de conducir son funcionarios de la Dirección General de Tráfico, es decir del Ministerio del Interior. Su principal tarea es evaluar si un aspirante está capacitado para salir a la carretera. Hacen un máximo de trece exámenes prácticos al día. Cobran entre 1.200 y 1.400 euros al mes y reclaman una subida de unos 250 euros mensuales. Con ese aumento quieren que se reconozcan las singularidades de su trabajo, como pasar la jornada en coches de autoescuela manejados por conductores inexpertos y, por lo tanto, expuestos a maniobras bruscas y accidentes. También han tenido episodios de insultos y agresiones por parte de algunos aspirantes que suspenden. La propia DGT admite que el puesto de examinador ha dejado de ser atractivo.

¿Cuál es la postura de la DGT? ¿Por qué no acepta la subida de salario?

La DGT se opone a la subida que piden los huelguistas con el argumento de que no es competente para ese aumento, que depende de la Dirección General de Función Pública (Hacienda). Además, el Gobierno ha explicado que no puede subir el sueldo a unos funcionarios y a otros no, y que la prioridad en este momento es crear empleo antes que aumentar los salarios de los funcionarios.

¿Qué ofrece el Gobierno?

Para compensar el déficit de examinadores, la DGT habilitará a militares para que sean examinadores de Tráfico. Además, propone mejoras económicas creando una especialidad que supondrá una subida de unos 1.500 euros anuales. Profesionalmente, los examinadores accederán a un subgrupo con posibilidad de ascender al nivel 22.

¿Cómo sufren el conflicto las autoescuelas?

Son las más perjudicadas. Arrastran una larga crisis y la huelga les ha roto la mejoría que esperaban en verano. En Galicia hay unas 500 autoescuelas. La mayoría son microempresas, y si el paro se prolonga tendrán que cerrar las puertas. Shara Martín, directora general de Pons Seguridad Vial, apela a la responsabilidad de los implicados para resolver este conflicto, porque «la situación de ahogo está siendo insostenible y dramática. Y porque un conflicto laboral de una Administración pública no puede desembocar en la ruina para un sector».