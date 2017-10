Gonzalo Caballero liderará el PSdeG tras vencer en las cuatro provincias

juan capeáns

Gonzalo Caballero: así es el nuevo secretario xeral del PSdeG El político de Vigo ha vencido a su oponente en las primarias de los socialistas gallegos Pablo Carballo

O candidato «das bases» pensará a curto prazo en clave interna e deixa para máis adiante a súa posible proxección

Con Gonzalo Caballero (Ponteareas, 1975) remata por fin un longo período de interinidade e certo pesimismo no PSdeG, e aínda que o contaquilómetros non se poña a cero, porque o pasado conta, si outorga novos aires e pulo ao partido para tratar de ser a alternativa de referencia aos populares en Galicia. O vigués atendeu a La Voz aos poucos minutos de chegar á sede de O Pino, en Santiago, sen resultados definitivos pero cunha ampla vitoria no peto.

-Cales son as súas primeiras sensacións nestes intres?

Seguir leyendo