Gonzalo Caballero: «O cambio chega de abaixo arriba»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia juan capeáns

santiago / la voz 09/10/2017 07:19 h

Con Gonzalo Caballero (Ponteareas, 1975) remata por fin un longo período de interinidade e certo pesimismo no PSdeG, e aínda que o contaquilómetros non se poña a cero, porque o pasado conta, si outorga novos aires e pulo ao partido para tratar de ser a alternativa de referencia aos populares en Galicia. O vigués atendeu a La Voz aos poucos minutos de chegar á sede de O Pino, en Santiago, sen resultados definitivos pero cunha ampla vitoria no peto.

-Cales son as súas primeiras sensacións nestes intres?

-[Pensa durante uns dez segundos e respira]. Teño un profundo sentimento de agradecemento á militancia por ter apoiado este proxecto de cambio e de renovación do noso partido. Dende hoxe abrimos unha nova etapa no PSdeG co impulso das bases para sacar adiante un proxecto de renovación con futuro.

-Non houbo moitos desequilibrios territoriais nos votos.

-Non, os resultados amosan un impulso de cambio moi forte dende a militancia e un apoio considerable nas catro provincias, xente que apostou por un proxecto galego e galeguista asentado na esquerda que nos permite iniciar unha nova folla de ruta pensando na renovación e na integración.

-O PPdeG tamén apostou abertamente por vostede para manter a Leiceaga como voceiro, vanse arrepentir?

-Do PPdeG o único que teño que dicir nestes intres é que, tras tres maiorías absolutas de Feijoo, non ten un proxecto para Galicia, e agora corresponde aos socialistas galegos liderar unha nova maioría social de progreso e recuperar a alternancia na Xunta.

-Ten na súa mente algunha medida de urxencia como novo secretario xeral?

-Hoxe empezamos a construír unha nova fase de cambio de abaixo arriba, e facémolo cunha traxectoria orientada ao medio prazo. Iso non impide que traballemos tamén intensamente no curto prazo para fortalecer o partido e acadar o noso obxectivo, que é derrotar a Feijoo.

-Con vostede están garantidos os pactos para apoiar ás mareas nos principais concellos coruñeses?

-A miña idea agora, insisto, é fortalecer o noso partido, preparar un bo proxecto, acertar nos equipos de dirección e darlle maior presenza ao PSdeG na sociedade galega.

-Que vostede non estea no Parlamento ten un arranxo doado [so ten que correr un posto a lista de Pontevedra]. Activarán esa opción?

-Nin neste momento nin nos próximos meses está nin sequera pensado ese caso. A miña primeira tarefa é a de darlle un novo pulo ao socialismo galego despois de 22 anos traballando na organización, pero agora desde a figura do secretario xeral.

« Quero agradecer a Villoslada o seu traballo intenso e a súa cordialidade »

Ya en rueda de prensa, el próximo secretario general de los socialistas gallegos amplió los agradecimientos a los «compañeiros» de O Pino y de las agrupaciones, y a su también «amigo» Xoaquín Fernández Leiceaga, que se llevó una intensa ovación de la militancia que siguió la resolución de la jornada en la sede. Las referencias a su adversario, Juan Manuel Díaz Villoslada, allí presente, fueron breves pero amistosas: «Quero agradecerlle o seu traballo intenso, a boa relación e a cordialidade neste días», resumió Caballero, que insistió con sus mensajes de «renovación e integración» como claves para que el PSdeG recupere el protagonismo en la agenda política gallega.

El nuevo líder socialista prefirió no profundizar en el análisis y se quedó con el «respaldo masivo». Por su parte, Villoslada reconoció a través de un tuit su derrota y le deseó suerte en la nueva etapa. «Noraboa a Caballero e a toda a militancia do PSdeG por unha nova lección de democracia. Ábrese un tempo novo. Sorte!».