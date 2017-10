Más de 10.000 militantes del PSdeG están llamados a elegir al noveno secretario xeral

0

santiago / la voz 08/10/2017 05:00 h

Un total de 10.234 militantes del PSdeG-PSOE están llamados hoy a las urnas para elegir al nuevo secretario xeral y cubrir el hueco que hace año y medio dejó vacante José Ramón Gómez Besteiro, que dimitió tras ser imputado por diez delitos en dos causas diferentes. Gonzalo Caballero vigués nacido en Ponteareas, y Juan Díaz Villoslada, ourensano afincado en A Coruña, son los aspirantes que se medirán en las primarias y solo uno de ellos se convertirá en el noveno líder orgánico del PSdeG tras la refundación de la federación gallega en febrero de 1977.

El partido habilitó 182 centros de votación por el que podrán pasar los afiliados desde las 10 a las 20 horas, en las agrupaciones más grandes, pues las más pequeñas abrirán solo media jornada, o bien de 10 a 14 horas o bien de 16 a 20 horas, según establezca la propia agrupación.

La provincia que cuenta con más militantes, y mayor capacidad de decisión, es la de A Coruña, con 3.637 electores censados y 64 centros de votación. Le sigue en importancia Pontevedra, con 49 centros y 2.952 militantes; Lugo, con 2.011 militantes y 46 mesas electorales, y Ourense, con 1.634 electores y 23 sedes. Cada una de las dos candidaturas tendrá derecho a tener interventores y apoderados en cada centro de votación para velar por la transparencia del proceso.

Cambio de local en Vigo

El único cambio significativo que se produjo en los centros de votación es el que afecta a Vigo, la agrupación con más militantes de Galicia, cerca de 800, y en la que se registraron varios incidentes y denuncias por presuntas irregularidades en las primarias que tuvieron lugar el año pasado para elegir al candidato socialista a la presidencia de la Xunta.

Esta vez, la ejecutiva local decidió trasladar el centro de votación de la sede del partido al hotel Bahía, situado en el número 24 de la calle Cánovas del Castillo. El cambio fue autorizado por la comisión de ética del PSdeG, capitaneada por Darío Campos, presidente de la Diputación de Lugo, pero con la indicación de que la ejecutiva local remita una comunicación a la militancia para convocarla a las elecciones del día 8 y dar las instrucciones precisas sobre el lugar donde se instalarán las urnas.

El cambio del lugar de votación decidido in extremis por la ejecutiva local de Vigo, afín al alcalde Abel Caballero, levantó suspicacias en el sector del partido que respalda a su sobrino y a la vez rival para la secretaría xeral, Gonzalo Caballero, pues en su equipo entienden que esta operación autorizada desde la dirección del PSdeG añade «confusión» y puede acabar suponiendo «algún inconveniente» para los militantes de la ciudad que han decido apoyarlo.

La presidenta de la gestora del PSOE gallego, Pilar Cancela, será la encargada de hacer público los resultados de las primarias tras el recuento que se iniciará a las ocho de la tarde y que concluirá en torno a las diez de la noche.

Fuerzas equilibradas

Los dos candidatos a liderar el PSdeG votarán en sus respectivas sedes, Caballero en Vigo y Villoslada en A Coruña, y por la noche seguirán el recuento en la sede central del partido, en Santiago. Ambos creen tener expectativas de ganar, si bien en número de avales partió con clara ventaja Gonzalo Caballero (2.297 firmas), que también alcanzó un acuerdo con Xoaquín Fernández Leiceaga (1.803 avales) para que retirara su candidatura y apoyara la del economista vigués para garantizar su elección por una mayoría amplia.

Pese a este pacto previo, en el entorno de Villoslada, que reunió 1.790 avales, creen que su nivel de apoyo experimentó una clara remontada en la última semana de campaña. Y es que el diputado coruñés partía con menos respaldo entre los militantes, pero con mucho más apoyo entre los principales dirigentes y cargos institucionales del partido, lo que se conoce como aparato, pues los responsables de las tres diputaciones provinciales que gobierna el PSOE -González Formoso (A Coruña), Darío Campos (Lugo) y Carmela Silva (Pontevedra)- están de su lado, al igual que la gestora gallega.

Algo parecido ocurre con el grupo parlamentario. Del lado de Caballero solo juegan cuatro diputados, entre ellos el portavoz, Leiceaga, y la viceportavoz Patricia Vilán. Otros siete están abiertamente posicionados con Díaz Villoslada.

Las votaciones tendrán lugar entre las 10 y las 20 horas

Cada agrupación local del PSOE tendrá cierta libertad para elegir el horario de votación, pero las que cuenta con mayor número de militantes, es decir, las ciudades y villas intermedias, permanecerán abiertas desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde para que los militantes puedan votar. En las agrupaciones pequeñas, el horario será solo de media jornada, de cuatro horas, o bien de 10 a 14 horas o bien de 16 a 20 horas.

Gonzalo Caballero y Villoslada coinciden en un acto en Foz y animan a la participación masiva

Un homenaje a Ceferino Díaz, histórico representante del socialismo gallego fallecido en el 2012, unió ayer en Foz a los dos candidatos a liderar el PSdeG-PSOE. Ambos atendieron la invitación de la asociación Amigos de Ceferino. Durante varias horas palparon el sentir de las bases, se reunieron con familiares de Díaz y atendieron las palabras del expresidente de la Xunta, González Laxe, quien avanzó que les pondría deberes «para que mañá (hoy), sexa cal sexa o resultado, os dous encabecen unha opción de verdade necesaria para o país (...) co obxectivo de mellorar o benestar dos cidadáns e máis tarde, máis pronto, coller e acadar o Goberno da Xunta».

Ambos candidatos llamaron a la participación masiva. Gonzalo Caballero ve en las primarias una oportunidad histórica: «Temos percibido unha importante vontade de cambio por parte dos militantes que queren unha nova etapa que non sexa manexada nen polas baronías nin polos aparatos do partido». Juan Díaz Villoslada se mostró «con ilusión por abrir unha nova etapa do partido coa máxima unión e máxima fortaleza, coa máxima vertebración de todo o socialismo en Galicia».