El PP llama golpistas a los diputados que apoyan la secesión de Cataluña

santiago / la voz 07/10/2017 05:00 h

El desafío independentista de Cataluña contaminó el debate sobre el estado de la autonomía gallega desde el principio, cuando Feijoo colocó esta crisis territorial en el centro de la discusión, y volvió a aflorar ayer en la sesión de clausura, celebrada ayer, que el PP aprovechó para desenmascarar a los grupos políticos que le dan cobertura a los planes secesionistas de Puigdemont, Junqueras y la CUP. «Os que apoian a golpistas son golpistas tamén», amonestó desde la tribuna Miguel Tellado, secretario general de los populares gallegos, para afear la conducta de los diputados del BNG y En Marea, mientras a los socialistas los tildó de «acomplexados» por seguir muchas veces el guion del resto de la oposición.

El tono encendido utilizado por Tellado venía precedido no solo del respaldo que ambos grupos políticos le dieron al referendo ilegal del 1-O, sino también de su negativa a avalar iniciativas dirigidas a «adherirse» a las palabras pronunciada el pasado día 3 por el jefe del Estado sobre Cataluña. «Non admitimos leccións de democracia do herdeiro do herdeiro de Franco», dijo desafiante unos minutos antes Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, para justificar su negativa a respaldar tal resolución. «Quen queira ostentar un cargo de representacion», añadió Olalla Rodil desde el BNG, ha de «presentarse a unhas eleccións».

Durante el debate fue imposible reconciliar las dos puntos de vista. Patricia Vilán, viceportavoz del PSdeG, intentó pararle los pies al PP arguyendo que el socialismo no está en absoluto «acomplexado» con el orden constitucional. «Nen sequera co que había antes do golpe de Estado de Franco», matizó, antes de reprocharle a los populares que intenten «vestir o santo» de que son más democráticos que nadie «cando no ano 78 se abstiveron» con la Constitución.

«Iso é mentira», objetó Tellado, quien, no obstante, agradeció «o sentido común» y la «responsabilidade» del PSdeG por los acuerdos logrados con el PP para apoyar el discurso del Rey y a las fuerzas de seguridad.

No a costa de los derechos de los gallegos

Aun así, el dirigente del PPdeG insistió en señalar a En Marea y BNG por sus actitudes destructivas. Volvió a hacerlo por la tarde, tras el comité de dirección de su partido, al remarcar que el diálogo con Cataluña, que dichos grupos defienden, no debe ser nunca «a costa dos dereitos e dos recursos dos galegos». Y lo había avanzado ya por la mañana, en O Hórreo, al admitir que «temos medo» a que los populistas puedan «chegar ao poder» y de que se rompa España, dijo, en un discurso que la oposición tildó de «incendiario» y de «caricatura mala» de Rafael Hernando.

El mar de fondo generado por Cataluña no fue nada propicio para el entendimiento. Al final, los grupos de la oposición no lograron ver aprobada ninguna resolución. Las del PP pasaron todas. Dos por unanimidad y otras tres tras negociarlas a dos manos con los socialistas.