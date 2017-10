El AVE gallego ganará en seguridad y multiplicará su capacidad con la doble vía

0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 07/10/2017 05:00 h

El ADIF, en plena coordinación con Fomento, realizó un análisis de la capacidad de explotación del nuevo acceso de alta velocidad a Galicia y concluyó que, dada la mejora de la economía y el aumento de los ingresos, así como el ahorro relativo que suponía desplegar vía única en la mayoría del trayecto, se podía explotar en doble vía más del 82 % del recorrido entre Zamora y Taboadela, a las puertas de Ourense.

Este es el contexto que explica la decisión de no aplicar los planes del equipo de Ana Pastor respecto al AVE del noroeste, una decisión que no llegó a tiempo para conexiones como la de León o el tramo del AVE gallego entre Olmedo (Valladolid) y Zamora, inaugurado por la entonces ministra con más del 70 % del recorrido en vía única. No obstante, no se descarta que la nueva política del ADIF en este asunto aconseje desplegar la vía doble en estos tramos antes de lo previsto, pues estaba condicionado al aumento de la demanda. En León, por ejemplo, la llegada del AVE ha supuesto que en solo dos años el número de viajeros aumentara un 51 %.

La seguridad también se verá mejorada con la decisión, ya que se conjura una compleja organización de los tráficos y la posibilidad de colisiones por eventuales fallos técnicos o humanos. En Galicia, donde la mayor parte de la red se diseñó en vía única, hubo unos treinta accidentes de este tipo a lo largo de la historia. Al evitar un buen número de cruces también mejoran los tiempos de viaje.

La doble vía también redunda en la capacidad y en la posibilidad de aumentar el número de frecuencias, cuestión que ayer destacaron fuentes de la Consellería de Infraestruturas, que celebraron el cambio aprobado por el ADIF. «Calquera mellora na conexión de alta velocidade é unha boa noticia. Neste caso, a dobre vía é unha mellora que incide sobre todo na capacidade da liña e demostra unha vez máis o compromiso do Ministerio de Fomento e o ADIF de cumprir con Galicia», aseguraron. También destacaron que se están movilizando todos los recursos necesarios para «optimizar» el nuevo acceso ferroviario.

Galicia, Asturias y Castilla y León defenderán la inclusión del noroeste en el corredor atlántico

Los consejeros de Infraestructuras y Transporte de Galicia, Asturias y Castilla y León suscribirán el lunes en Santiago una declaración institucional conjunta para reivindicar la inclusión de los territorios del noroeste en el corredor atlántico transeuropeo. Ethel Vázquez, en representación de la Xunta, Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León) y Fernando Lastra (Principado de Asturias) serán los responsables de articular este manifiesto institucional, de cara a la redefinición del trazado del corredor que podría decidirse el año que viene. Para los tres territorios, la inclusión en el itinerario transeuropeo servirá para acceder a ayudas comunitarias y mejorar la competitividad logística de las tres autonomías. Se trata de que se priorice la conexión ferroviaria de los puertos de Vigo, A Coruña, Gijón y Avilés con Palencia y León. Cantabria se ha desmarcado de la iniciativa.

Confirmado el director de la Seguridad Ferroviaria

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha confirmado a Pedro Lekuona como director del ente durante la celebración de un consejo rector extraordinario, según fuentes consultadas por Europa Press. La plataforma de víctimas del Alvia pidió una reunión recientemente a Lekuona para intercambiar información acerca de la línea en la que se produjo el siniestro, especialmente en lo relativo a su certificado de interoperabilidad.