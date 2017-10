El informe encargado por el Concello de Santiago aconseja la tasa turística

0

El informe encargado por el Concello de Santiago al catedrático de Economía de la USC Luis Caramés recomienda la implantación de una tasa turística como «ferramenta de xestión» concebida para recaudar recursos que «revirtan na promoción turística en temporada baixa». El estudio fue presentado por el catedrático y por la concejala de Turismo de Santiago, Marta Lois, como un documento para retomar este debate. Lois presentó la tasa como una herramienta para poner en marcha políticas preventivas de problemáticas como «a masificación, a estacionalidade e o turismo de baixo custo fronte ao turismo de calidade».

En el estudio, Caramés realiza una diagnosis de la situación del turismo en Santiago en la que destaca la «saturación» del entorno de la catedral, provocada por la afluencia masiva de visitantes, y llama la atención sobre el riesgo de que termine degradándose la zona y generando rechazo hacia el turismo, como en otras partes de España. Ante esta situación, el catedrático de Economía Aplicada considera que la tasa no solo debería gravar las pernoctaciones, sino también las excursiones que llegan a la ciudad y no generan riqueza en ella. En cuanto a la cuantía de la tasa, la propuesta habla de una cantidad entre los 0,25 y los 2 euros, en función de la categoría del establecimiento hostelero, y una cifra no especificada para los turoperadores de excursiones con precio cerrado o viajes concertados. Como idea de partida para el debate, la propuesta sopesa la opción de que los menores de edad estén exentos y que tampoco se grave el turismo social, es decir, los viajes de la tercera edad y los que corresponden a excursiones escolares. Incluso se dejó entrever la posibilidad de que se establezcan diferencias entre la cuantía de la tasa en temporada baja y alta. La propuesta, según los cálculos reflejados en el estudio, generaría unos recursos extraordinarios al Concello de Santiago de un millón de euros, aunque Caramés quiso ser cauto en la estimación, al considerar que deberían corregirse los métodos empleados para contabilizar las llegadas de visitantes a la ciudad.

El informe establece como recomendación ligar la implantación de la tasa a una campaña de concienciación y sensibilización dirigida al sector turístico y a los ciudadanos, con el fin de que se identifiquen las ventajas de la tasa. En cuanto al destino de los recursos generados por el gravamen, se establece que el propio Ayuntamiento se encargue de la gestión de los recursos, y que sean destinados a políticas de promoción turística exclusivamente en la temporada baja. Caramés cree que el sector apoyará la medida si la gestión posterior de los recursos ofrece resultados positivos para el mercado.

Ante la dificultad de controlar las pernoctaciones en los establecimientos ilegales, lo que agravaría la competencia desleal, en referencia a los operan por medio de páginas web sin control tributario, Caramés aclaró que este es un problema que debe solventar la propia Administración autonómica. En cualquier caso, apuntó que en algunas ciudades europeas se solucionó el problema cargando la tasa turística a las plataformas de reserva de habitaciones.

La Xunta insiste en que no hay datos « obxectivos » para la implantación

Cualquier debate sobre la tasa turística, en Santiago o en cualquier otro municipio gallego, acabará inevitablemente en la mesa de la Administración autonómica, que tiene las competencias en la materia. Y la Xunta no lo ve. Ni ahora ni en el horizonte del 2020, fecha en la que se ha propuesto alcanzar los seis millones de turistas (este año rondará los cinco), está previsto explorar una opción para la que no ven datos «obxectivos» que justifiquen la implantación imitando a otras zonas de España con otro modelo turístico más masificado y con cifras «incomparables».

El vicepresidente de la Xunta mostró su respeto al estudio de Caramés, pero a falta de conocerlo con más detalle adelantó que la implantación de tasas no entra en los planes autonómicos, orientados a crecer un 20 % en los próximos cuatro años y a dar un salto de calidad en el perfil de los visitantes. «Queremos que medren os números sen perder calidade», argumentó Alfonso Rueda.

El debate lanzado hace unos meses desde el Concello de Santiago ha encontrado escaso eco entre los alcaldes gallegos, que en general están en contra de presionar con más impuestos, salvo en contados casos que coinciden con municipios con una presencia significativa de turistas durante el verano, como son Baiona y O Grove. Sin embargo, el sector hotelero en Sanxenxo alega que no es una vía eficaz para atajar la masificación, como demuestra el caso de Barcelona.