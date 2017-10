Villares llama a la población a desobedecer pacíficamente «as leis inxustas»

0

El portavoz de En Marea propuso un pacto entre las fuerzas políticas de la cámara «diferentes do PP» para «visibilizar a maioría social abrumadoramente superior á maioría parlamentaria do Partido Popular», porque a entender de Luís Villares -y así se lo dijo al presidente de la Xunta, al que en numerosas ocasiones se dirigió por su nombre de pila, Alberto- «a súa maioría parlamentaria non reflicte a sensibilidade nin sequera dos que lle votaron hai un ano». Ese pacto permitiría defender un sistema público de salud gratuito y universal, así como el territorio gallego y una enseñanza pública «en igualdade». El acuerdo se trasladaría luego al ámbito estatal para «desaloxar ao PP», y así, siguiendo el plan de Villares, «sacar o chapapote das institucións e limpar a incompetencia e a corrupción, cun proxecto nacional baseado na democracia e na xustiza social». Todo ello para abordar un nuevo marco institucional de corte confederal que reconozca «o carácter nacional de Galicia».

Esa fue la propuesta que Luís Villares hizo en su primer debate de la autonomía como líder de la oposición, más seguro que hace un año, cuando se estrenó en la Cámara, pero manteniendo el tono bronco de las últimas semanas, echando mano de la ironía y el chiste fácil y sin evitar alusiones personales, incidiendo en las fotos de Feijoo con Marcial Dorado y afeándole al presidente de la Xunta su manejo del gallego. Entre el público le seguían con atención Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega, que le brindó un abrazo al finalizar su discurso.

Villares restó valor al anuncio de Feijoo de bajar los impuestos. A su entender, los gallegos están dispuestos a pagar impuestos si se emplean bien, «pero non, vostedes son tan ineptos que renuncian a recadar porque non saben investir». Por eso animó a la población a movilizarse «desobedecendo pacificamente as leis inxustas» porque «non todo o que é legal é xusto», puntualizó. Esas palabras le valieron fuertes críticas de Núñez Feijoo. El presidente de la Xunta lo acusó de «tomarse a broma» el Parlamento y le advirtió de que ya «nin sequera no seu partido o toman en serio. Non é fácil tomalo en serio», sentenció. «Dicir que as leis son inxustas quedará gravado en letras grandes na súa biografía». Villares lo acusó, a él y al PP, de confundir poder judicial y legislativo: «Non son capaces de distinguir o principio de legalidade do de xustiza porque para iso hai que ter valores». Y como él sí se los arrogó, animó al PP a seguir «coas súas leis e os seus principios, que os que temos valores xa as cambiaremos para crear unha sociedade máis xusta».