Veinticuatro alcaldías han cambiado de manos y están pactados dos relevos más

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 05/10/2017 05:00 h

Prácticamente una vez al mes se registra un relevo al frente de alguna de las alcaldías gallegas. Desde las últimas elecciones municipales, veinticuatro concellos han pasado ya por esa mudanza y a falta de veinte meses para la campaña de los próximos comicios locales, otros dos regidores están pendientes del recurso a sus condenas judiciales y dos más serán sustituidos en octubre: el de Tui, si prospera el día 17 una moción de censura, y el de Negreira, donde una absolución judicial propiciará el regreso del alcalde elegido tras las elecciones. Serán 188.378 los gallegos que han tenido al menos dos alcaldes en lo que va de mandato, aunque los vecinos de Boimorto y, próximamente, los de Negreira suman hasta tres nombramientos al frente del consistorio.

Con el caso del Concello tudense serán nueve los cambios de regidor propiciados por mociones de censura, método que ha beneficiado notablemente al PP al ganar así cinco alcaldías. Santa Comba, Noia, Boimorto, Oia y Pontecesures se convirtieron en territorio popular tras censurar al alcalde electo. El PSdeG es más perjudicado por las censuras al perder cinco alcaldías por pactos de otros ediles en contra de sus cabezas de filas, Tui incluido.

El acceso a otro puesto electo o de designación política generó siete cambios de alcaldes en Galicia. Outes, Melide, Vilalba, Cartelle, Manzaneda, Baiona y Boqueixón, este en un segundo relevo en el mandato, tuvieron que mover el banquillo para cubrir la baja del regidor.

Los procesos judiciales han cortado la carrera política municipal de seis alcaldes. El socialista Jorge Tuñas, elegido en Negreira tras los comicios del 2015, espera, tras ser absuelto en la Audiencia de A Coruña, a que se resuelvan diversos procesos de contratación del Concello para volver al puesto que ocupa Manuel Ángel Leis desde su dimisión al ser acusado de apropiarse de 18 teléfonos móviles municipales.

Un presunto caso de fraude en su actividad particular apartó a Gonzalo Concheiro (PP) de la alcaldía de Boimorto, a la que llegó tras censurar al nacionalista Rivas Cruz. El caso de las multas se llevó de la alcaldía de Monterroso a Jesús Otero (INTA), y la condena por un delito de prevaricación a Xaquín Rodríguez (PP) de la alcaldía de Rairiz de Veiga. También en la provincia de Ourense y por otra condena por prevaricación cayó Ventura Sierra (PP), y no dejó el bastón de mando, pero sí las filas populares, el regidor de Dozón, Adolfo Campos, ahora alcalde no adscrito tras ser investigado por un presunto fraude con las obras del Plan E.

Otros alcaldes en el aire

El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada (PP), aguarda a que se resuelva el recurso que presentó contra su condena de nueve años de inhabilitación por acoso laboral, para saber si puede seguir en e cargo. También pendiente de revisión de su condena de inhabilitación está el alcalde pedáneo de Bembrive (Vigo), Roberto Ballesteros (PSOE). El de Xinzo, Antonio Pérez (PP), acaba de pasar por el banquillo, como antes lo hizo el de Pobra de Trives, Francisco José Fernández (independiente), que fue absuelto.

Sanxenxo y A Rúa han cambiado de alcalde por un acuerdo entre socios, a favor del PP en el primer caso y del PSOE en el segundo.