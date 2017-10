Leiceaga ve a Feijoo «atenazado» por el anhelo de hacer carrera en Madrid

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 05/10/2017 05:00 h

«Dóeme Cataluña, pero tamén, e sobre todo, dóeme Galicia». Así arrancó Xoaquín Fernández Leiceaga su intervención en el debate, unas palabras con las que intentó atraer al presidente de la Xunta de la escena estatal a la gallega, pues acusó a Núñez Feijoo de estar «atenazado» por su «ambición» de ingresar en el núcleo de poder del PP para hacer carrera en Madrid. Y ese anhelo, dijo el portavoz del PSdeG, supone un «bloqueo» que impide al líder del PPdeG «defender con rotundidade» los intereses de Galicia.

En una intervención de factura académica, Leiceaga recorrió los asuntos que marcaron los últimos meses y reprochó a Feijoo que «non pelexou» contra el recorte de los 440 millones de euros sufrido por Galicia en los últimos Presupuestos del Estado, y de permanecer de brazos cruzados «contra os atrasos no AVE» o contra el veto al traspaso de la AP-9. «Ten que escoller entre o enfrontamento con Rajoy ou ser o seu cómplice», planteó.

También construyó el diputado socialistas el retrato socioeconómico del último año, el primero de la legislatura, del que destacó, a modo de resumen, que Galicia «non progresa en poboación, en emprego, nos servizos sociais básicos» ni en el funcionamiento de la Administración. Y añadió: «É experto na sinécdoque, en tomar a parte polo todo, en vender atrasos e fracasos como novas promesas».

Bajando más al detalle, relató que la llamada caja finlandesa regalada por la Xunta a los recién nacidos no logró estimular la natalidad. «Hoxe os tanatorios -subrayó- son a principal empresa nalgúns concellos». Y puso de relieve que hay menos jóvenes que nunca, 130.000 menos que en el 2009, mientras Galicia cierra las puertas a los «refuxiados que chegan a moreas» a Europa.

Reforma del autogobierno

No obvió el debate sobre el modelo territorial y la financiación. Y advirtió que, como Cataluña no puede ser el único actor, sería conveniente abrir la comisión de reforma del Estatuto «para consensuar» la reforma del autogobierno. «Falemos do simbólico, das competencias e do financiamento».

También propuso Leiceaga reformar las bases del modelo económico para reactivar la política industrial, aumentar el gasto público y privado en I+D+i, definir prioridades «claras e medíbeis» para el Igape y aumentar las posibilidades del gasto público. Solo así se podría combatir la «fractura social», reforzar la ayuda a la dependencia, que perdió 35 millones al año, y ampliar la atención sanitaria.