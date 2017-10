El próximo alcalde de Tui: «Claro que me gustaría que Tui fose como Liechtenstein»

0

La Voz de Galicia carlos ponce

tui / la voz 04/10/2017 05:00 h

El que será el próximo alcalde de Tui si la moción de censura prospera en el próximo pleno extraordinario del 17 de octubre, el liberal Carlos Padín, aspira a que Tui sea un principado como lo es Liechtenstein. «Claro que me gustaría que Tui fose como Liechtenstein», aseguró ayer en una entrevista a La Voz de Galicia. Reconoce que ese es su modelo ideal para Tui, «non Venezuela nin Cuba, nin sequera Francia». Este tudense «galeguista e libertario», como él mismo se define, admite que la hipotética secesión de su municipio natal es simplemente una reflexión teórica, y reconoce que ahora mismo sería inviable a nivel práctico. «Pero nunha España podemita, pois ao mellor habería que propor unha solución dese tipo para liberarse do marxismo e do populismo», dice el portavoz de la formación liberal Converxencia 21.

Sus declaraciones llegan precisamente en pleno conflicto catalán por la independencia. En este sentido, Padín reconoce que todos los pueblos deberían tener derecho a votar para decidir su futuro, pero sin llevar a cabo declaraciones unilaterales de independencia, como la que se prevé que anuncie en los próximos días el Gobierno de Cataluña.

Carlos Padín es el fundador del partido Converxencia 21, que en su ideario declara que se identifica con un tipo de nacionalismo consistente en «defender o dereito e a vontade democrática dunha maioría de cidadáns dun pobo que comparte uns trazos culturais a manifestar o seu libre desexo de se agrupar, autoorganizarse e decidir democraticamente cal é o marco xurídico no que se quere votar, incluíndo a decisión de compartir ou non a súa soberanía».

«Galeguista»

Pese a todo, el presumible nuevo regidor de Tui no se declara independentista, sino galleguista. «Non somos o clásico partido independente. Temos dereito a pactar», reconoce Padín. Y es que desde el actual gobierno se ha criticado el hecho de que un partido que se considera «galeguista», como Converxencia 21, pacte con uno de ideología prácticamente opuesta, como es el Partido Popular.

Después de meses de negociaciones, dudas de varios concejales y acusaciones de transfuguismo, ambas formaciones políticas cerraron el acuerdo de gobierno para desbancar del poder en Tui al tripartito de izquierdas que encabeza el todavía alcalde socialista, Enrique Cabaleiro, que gobierna en minoría.

Pese a que la formación liderada por Carlos Padín solo tiene dos concejales en la corporación municipal, por los siete que suman el PP y sus escisiones, los populares accedieron a que Padín sea el nuevo alcalde. La estrategia del PP está clara: recuperar el poder en uno de los feudos que tradicionalmente han estado en manos de los populares. El objetivo a largo plazo es recuperar la presidencia de la Diputación, que ostenta ahora el PSOE.