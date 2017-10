Feijoo rebate a Pontón y Leiceaga y lamenta el discurso de Villares

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

04/10/2017 20:08 h

Cierto es que el discurso de Luís Villares estuvo plagado de metáforas, frases informales y acusaciones directas a Feijoo, pero el presidente de la Xunta estuvo muy lejos de encajarlo con humor. En su respuesta a los líderes de la oposición aseguró no ser capaz de contestar a Villares. Lamentó una intervención plagada de emoticonos, 3G, autobuses y velutinas, «pero isto non é un mítin, non é vir aquí e falar cos colegas. Non é fácil tomalo en serio», le espetó.

Al igual que Pedro Puy, Feijoo le echó en cara al juez su afirmación de que las leyes son injustas, «por que dictaba entón leis inxustas?», afirmó el popular.

Defendió su derecho a hablar de Cataluña como hacen los alcaldes de las Mareas «se os tres tenores poden falar de independencia o humilde presidente de Galicia non?».

En respuesta a Ana Pontón le recordó que decir que el PP es la extrema derecha es decir que lo es casi la mitad de la población, una afirmación que matizó la nacionalista asegurando que en ningún momento dijo que el PP fuese extrema derecha, sino que le hacía seguidismo.

También rebatió las críticas a los conciertos que segregan por sexo, «que vostedes mantiveron» y a la política forestal. Más amable con Leiceaga, le tendió la mano en posibles acuerdos futuros en sanidad e incluso en la cuestión territorial, «cun referendo onde votemos todos».