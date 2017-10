Gonzalo Caballero y Leiceaga justifican su alianza para acabar con las baronías

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 03/10/2017 05:00 h

Igual escenario y los mismos protagonistas. Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga volvieron a citarse ayer en el lugar escogido hace 16 meses -la casa del pueblo o sede socialista de Santiago- con el fin de oficializar el acuerdo mutuo para concurrir conjuntamente a las primarias del PSdeG. Entonces fue Leiceaga quien puso la cara, y Caballero el que le prestó apoyo para pelear por la Xunta, papeles que ahora se invierten en favor del economista vigués, que será el encargado de competir por el liderazgo del partido con el respaldo del portavoz parlamentario. «Somos homes de esquerda, cun proxecto galeguista e que estamos facendo un esforzo para abrir un novo tempo» en el que se proponen acabar con las tutelas y «rachar co protagonismo excesivo que tiveron as baronías», manifestó Gonzalo Caballero.

El acuerdo político está plasmado en un documento de dos páginas y once puntos, que lleva por título Pola renovación, fortalecemento e integración do PSdeG-PSOE, que resume la filosofía del pacto. «A parálise que nos pesa ten que superarse», dijo Leiceaga, quien defendió que el futuro del partido y los fundamentos de la renovación sean decididos por los militantes y no «por baronías ocultas ou dirixentes que tomen decisións por eles».

La sola mención de las baronías, a las que Caballero señala porque «artellan operacións de deseño» para mantener sus parcelas de poder en el partido, es una critica implícita al rival al que se medirá en las primarias, el coruñés Juan Díaz Villoslada, cuya candidatura consideran que fue decidida por quienes manejan el aparato del partido en las dos provincias del norte.

Los firmantes del pacto también pusieron en valor la «xenerosidade» asumida por Leiceaga, que se retiró de la carrera pese a reunir los avales que necesita. Aseguran que lo que priorizaron es la suma de fuerzas para conseguir que el futuro secretario general sea elegido por la mayoría de la militancia, algo que no se podía dar por sentado en una competición a tres.

«Ningún tipo de repartos»

Más allá de eso, y de la apuesta por la renovación y el fortalecimiento del PSdeG, Caballero sostiene que el acuerdo no tiene letra pequeña ni documentos ocultos. «Non hai detrás ningún tipo de repartos», dijo, en alusión a futuros cargos o responsabilidades. Lo único que dijo es que su elección como secretario general blindaría a Leiceaga como portavoz en el Parlamento. Ahora bien, la victoria de Caballero le despejaría el camino para tener voz en el Parlamento, pues bastaría con que renunciara a su acta uno de los cuatro diputados de la lista de Pontevedra.

Principales claves del documento

El documento suscrito por Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga se articula en torno a once puntos. Estos son los principales:

renovación

Esencial en la nueva etapa. La apelación a la renovación está presente en varios puntos, pues el cambio de caras y liderazgos se considera «imprescindible» para que el partido recupere músculo y vuelva a crecer.

proyecto

Anclado en la izquierda. El pacto aspira a que el PSdeG lidere un proyecto «progresista» mayoritario para Galicia. Mantienen que debe estar sustentado en la izquierda, comprometido con el autogobierno y con la cultura y la identidad gallegas.

integración

Suma de capacidades. Los firmantes hablan de sumar sinergias y capacidades, tanto dentro del PSdeG, como en la sociedad, para construir una alternativa de cambio político.

organización

Más acento en la formación. Varios puntos aluden a la creación de una fundación y una escuela de formación de cargos, pero también a la rendición de cuentas y a una mayor coordinación.

Villoslada censura el acuerdo y descalifica a Leiceaga, por quien « aposta máis » el PP ante el debate de la autonomía

Poco ha tardado el sector del PSdeG que respalda a Villoslada en poner objeciones al pacto de Caballero y Leiceaga, que retira al último de la competición. «É unha absoluta incoherencia», manifestó ayer Villoslada, que apeló a los militantes que en su día avalaron a Leiceaga para que ahora «voten libremente», pues su aval anterior no puede ser un cheque en blanco. El diputado coruñés se lanzó a descalificar a los actores de un acuerdo que sigue «os ditados do PP» por promover como secretario general a una persona «que non está no Parlamento», mientras que de portavoz ejercería Leiceaga, la persona por la que «aposta máis» el PP, denunció Villoslada, en vísperas de que el jefe de su grupo político asuma la representación del PSdeG en el debate sobre el estado de la autonomía, que arranca mañana.

Villoslada reprobó que el pacto se alumbrara el domingo, «co que estaba ocorrendo en Cataluña e en todo o país».

También el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, uno de los principales patrocinadores de Villoslada, dijo que el acuerdo «desvirtúa las primarias», informa Alberto Mahía. El también alcalde de As Pontes recordó las palabras de Leiceaga en agosto, cuando dijo que un pacto supondría desvirtuar las primarias. «Respetando la decisión que pueda adoptar cualquiera de los candidatos, es una pena no poder dar voz a los militantes, cuando uno avala a un compañero para que pueda llegar al final», dijo Formoso. A la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, también le cuesta entender el «paso atrás» de Leiceaga, si bien matizó que «é unha opción lexítima».