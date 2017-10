Centenares de policías reclaman en Galicia que se garantice la seguridad de sus compañeros desplazados en Cataluña

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Europa Press

03/10/2017 16:41 h

Centenares de policías nacionales se han concentrado este martes frente a las comisarías de las siete ciudades gallegas -A Coruña, Ourense, Santiago, Vigo, Lugo, Pontevedra y Ferrol- en apoyo a los casi 200 agentes gallegos que se encuentran desplazados en Cataluña y reclamar que «se pongan todos los medios para garantizar su seguridad». En concreto, según datos facilitados a Europa Press por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en A Coruña se ha celebrado la movilización más numerosa, con unos 300 agentes; mientras que en Vigo se han concretado unos 80; y sobre medio centenar en Santiago, Ourense y Ferrol, y en Lugo han asistido una treintena de policías.

Así, en A Coruña, unos 300 agentes de la Policía Nacional, según los convocantes, se han concentrado ante la sede de la Jefatura Superior de Policía en Lonzas para expresar el apoyo a sus compañeros en Cataluña y para pedir al Ministerio del Interior que «defienda» a estos agentes. En la concentración, convocada por los cinco sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP-, los participantes han exhibido banderas españolas, además de corear cánticos a favor de España. También han trasladado muestras de apoyo a los agentes desplazados a Cataluña.

En declaraciones a Europa Press, Sandra Castro, vicesecretaria general del SUP en Galicia, ha denunciado «la persecución y acoso por parte de los independentistas» a los agentes que se encuentran desplazados por la convocatoria del referendo.

Mandato judicial

Además, ha indicado que el objetivo de la concentración es pedir al Ministerio del Interior «que defienda a sus agentes». De la labor de estos policías el día del referendo y las críticas suscitadas por algunas cargas policiales, la representante del SUP ha señalado que estos agentes actuaron «cumpliendo con un mandato judicial». En este sentido, el portavoz del SUP en Galicia, Roberto González, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que tienen 185 compañeros desplazados en Cataluña donde «los taxis se niegan a recogerlos» y en algunos lugares «les abuchean y la gente les insulta y les increpa». «Se tienen que pensar dos veces salir del barco», ha lamentado.

Por todo ello, los agentes reclaman desde Galicia al Ministerio del Interior que «no deje abandonados a su suerte» a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y «ponga todos los medios para garantizar su seguridad».

El portavoz del SUP en Galicia ha considerado que «el domingo se hicieron las cosas mal» por parte de los Mossos de Escuadra. «Los Mossos han fallado», ha afirmado para añadir que «Policía Nacional y Guardia Civil desalojaron colegios en situaciones complicadas». «La Policía sólo cumplía órdenes de jueces y fiscales. No tienen nada en contra de nadie», ha apostillado. «Lo han hecho lo mejor que han podido», ha resaltado el portavoz e Galicia del SUP, al tiempo que ha subrayado que «no les dejan actuar como en circunstancias normales». Así, ha insistido en lamentar que «los mossos están moviéndose entre dos aguas y tibieza».

Diferencia salarial

Por otra parte, y coincidiendo con la protesta, el SUP, junto con los otros sindicatos policiales, piden al Gobierno central que «elimine las diferencias salariales entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En concreto, han reclamado que se «equiparen» los salarios de los agentes de la Policía Nacional con los de la autonómica ya que, según explican, en algunos casos hay hasta unos 600 euros de diferencia con los mossos.